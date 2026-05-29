Hailey Bieber opta por una altura de tacón elegante y cómoda para el verano.

Es probable que la modelo y empresaria estadounidense Hailey Bieber apueste por unos tacones de altura mínima, que se perfilan como la tendencia para el verano de 2026.

Hailey Bieber, fanática de las chanclas de tacón

En el armario de Hailey Bieber, las chanclas de tacón ocupan un lugar especial. La fundadora de la marca Rhode parece ser fan de este calzado híbrido, que usa en todas las estaciones —tanto en invierno como en verano— y que combina a la perfección con atuendos casuales y looks de noche. Disponibles en varios colores y alturas de tacón, sus pares favoritos parecen compartir una característica cada vez más común: tacones cada vez más bajos. Esta preferencia dice mucho sobre la evolución de sus gustos en calzado.

Un look minimalista visto en Seúl

Fue durante un reciente viaje a Seúl que Hailey Bieber confirmó esta tendencia. En un carrusel publicado en su cuenta de Instagram, aparece con un atuendo compuesto por un top de encaje, pantalones de traje cortos y, sobre todo, unas chanclas de tacón bajo. La altura de estas chanclas es tan mínima que casi dan la ilusión de sandalias planas. Esta elección ilustra a la perfección su manera de combinar elegancia y comodidad, sin las limitaciones de los tacones vertiginosos.

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Después de los tacones de gatita, una versión aún más mini.

Los tacones altos pueden resultar incómodos para el uso diario, sobre todo con la llegada del buen tiempo, tras varias horas caminando. Para satisfacer esta necesidad de comodidad, la moda ha ido reduciendo la altura de los tacones. Y es en este contexto que ha surgido una nueva tendencia: el microtacón.

Esta tendencia surge a raíz de otra ya consolidada: la de los tacones de gatita. Estos tacones bajos, de menos de seis centímetros, se han convertido en imprescindibles en las últimas temporadas. El microtacón ofrece una versión aún más discreta: con tan solo unos centímetros de altura —tres como máximo— proporciona la altura justa, sin sacrificar la comodidad de un zapato plano.

Microtacones: adoptarlos… o no, según tus deseos este verano.

Si te encanta usar tacones y te sientes cómoda con ellos, un tacón bajo puede ser una opción elegante y sencilla para incorporar a tus looks de verano. Al igual que Hailey Bieber, puedes usarlo con pantalones de traje cortos para añadir un toque sofisticado a una silueta estructurada. También queda precioso con un vestido vaporoso o una falda larga, a los que complementa con ligereza sin recargar el look. Para el día a día, se desliza fácilmente bajo unos vaqueros o un traje de chaqueta veraniego.

Sin embargo, no hay obligación de usar tacones —ni siquiera bajos— para estar a la moda este verano. Si prefieres sandalias planas, bailarinas o simplemente zapatos con los que te sientas bien, ¡perfecto! Lo importante es elegir lo que te haga sentir cómoda y tú misma.

Hailey Bieber confirma una tendencia que bien podría definir el verano: adiós a los tacones altísimos y los pies doloridos, hola a la altura mínima. Una prueba más de que la elegancia no tiene por qué ser restrictiva, y de que la fundadora de Rhode, una vez más, va un paso por delante.