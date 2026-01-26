A sus 38 años, esta modelo se atreve a lucir un look corto en la nieve.

Durante sus vacaciones en los Alpes austriacos, la modelo y empresaria británica Rosie Huntington-Whiteley posó con un conjunto blanco bajo un abrigo de piel sintética color crema, un sombrero a juego y unas botas mullidas, con un fondo de montañas nevadas. Este contraste entre su piel y el frío polar causó sensación en Instagram, acumulando millones de visualizaciones.

Un estilo "après-ski"

En su carrusel de Instagram del 9 de enero de 2026, Rosie Huntington-Whiteley posa con un conjunto de Alo Yoga: un top triangular blanco minimalista, una chaqueta corta de opulenta piel sintética y un gorro mullido, todo ello de pie sobre la nieve hasta los tobillos. Se desabrocha parcialmente la chaqueta para revelar su abdomen, con su cabello rubio ondulado cayendo en cascada sobre la piel, con un fondo de chalets alpinos. Este look es típico de su estética de "glamour minimalista".

Los aficionados están en llamas, los preocupados están en alerta

Los comentarios están repletos de admiración: "Eres una diosa" o "¿Cómo logras lucir tan perfecta en la nieve?". Muchos elogian su audacia y su figura postparto. Otros, sin embargo, se preocupan por el frío: "¿No se congela con un atuendo tan corto?" , "¡Qué guapa, pero me da frío por ella!" , "¿Cómo es que no pasa frío?" . Entre fascinación y preocupación, la publicación no deja indiferente a nadie, y la foto sigue generando reacciones y miles de "me gusta" y compartidos.

Rosie Huntington-Whiteley reinventa el estilo invernal con un atuendo blanco bajo la nieve, demostrando que la elegancia y un toque de emoción pueden coexistir. Impone un estilo que divide opiniones para conquistar a la gente.