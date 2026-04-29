Addison Rae posa con una sencilla boa de plumas vintage y causa sensación.

Naila T.
@addisonraee / Instagram

Una boa de plumas rosas y tacones de gatita: Addison Rae no necesitó nada más para incendiar Instagram. La cantante, compositora, actriz e influencer estadounidense acaba de publicar una de sus entradas con más comentarios, y sus fans no paran de hablar de otra cosa.

La boa de plumas, un accesorio vintage reinventado.

Addison Rae publicó una serie de fotos en Instagram, acompañadas simplemente de corazones rosas. De todas las imágenes, la primera generó numerosas reacciones. En ella se ve la silueta de la cantante tras un juego de sombras, luciendo un sencillo sombrero rosa y una boa vintage, que también aparece en otras fotos de la serie.

Como suele ocurrir, no hizo falta mucho para incendiar las redes sociales: en cuanto una celebridad comparte una foto que insinúa su figura, los comentarios se multiplican. En otra foto, Addison Rae aparece bailando, con una boa rosa sobre los hombros, en lo que parece ser un ambiente desenfadado y teatral.

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Un artista en ascenso

Addison Rae actuó en Coachella el 11 de abril de 2026, abriendo el concierto de Justin Bieber en el escenario principal, un hito importante para la cantante, cuyo álbum debut, "Addison", se lanzó el verano anterior. Rolling Stone elogió su actuación, y las reacciones de los fans en las redes sociales fueron entusiastas. Esta publicación de Instagram forma parte, por lo tanto, de una primavera muy activa, donde cada publicación alimenta la conversación en torno a la consolidación de la presencia mediática de la artista.

Una boa, unas cuantas plumas rosas y un pie de foto bien elegido: Addison Rae demuestra una vez más que no necesita hacer mucho para generar el máximo de "me gusta" y captar la atención al instante en las redes sociales.

Naila T.
Naila T.
Analizo las tendencias sociales que moldean nuestros cuerpos, nuestras identidades y nuestras relaciones con el mundo. Lo que me motiva es comprender cómo las normas evolucionan y se transforman en nuestras vidas, y cómo los discursos sobre género, salud mental y autoimagen permean la vida cotidiana.
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