La actriz Mindy Kaling responde a los comentarios sobre su cuerpo tras ser blanco de críticas.

Anaëlle G.
@mindykaling / Instagram

La actriz, guionista y productora estadounidense Mindy Kaling, de ascendencia india, habló abiertamente en una reciente entrevista con la revista Bustle sobre los numerosos comentarios que genera su apariencia en las redes sociales. Constantemente objeto de escrutinio y críticas en línea, ofreció una respuesta lúcida y serena que plantea interrogantes sobre la relación del público con el cuerpo de las celebridades. Su declaración subraya la presión constante que sufren las mujeres en el ojo público.

Una respuesta matizada a las críticas

Mindy Kaling optó por un enfoque mesurado, incluso reconociendo cierta comprensión del fenómeno. «A veces resulta desagradable cuando uno de tus actores favoritos cambia físicamente. Uno tiene una imagen de cómo era cuando empezó a encariñarse con él», explicó. Y añadió: «Por supuesto, nunca es agradable ser objeto de escrutinio, pero lo entiendo perfectamente, como consumidora de cultura pop». Este análisis demuestra una inusual distancia de la crítica.

Un enfoque orientado a la salud

La actriz hizo hincapié en que sus decisiones personales se debían principalmente a preocupaciones de salud. Mencionó su deseo de preservar su longevidad, sobre todo por sus hijos, y de prevenir ciertas enfermedades presentes en su historial familiar. «Cuando era más joven, me preocupaba por mi apariencia por motivos estéticos. Hoy, mi motivación está ligada a mi salud», confesó. Esta aclaración centra la conversación en su bienestar, lejos de los cánones de belleza externos.

Un repliegue ante la mirada de los demás.

Mindy Kaling no es ajena a hablar abiertamente sobre este tema. Ya en 2023, admitió no prestar demasiada atención a los comentarios sobre su cuerpo: "Sé que la gente está muy interesada en mi cuerpo, y a veces es demasiado, así que intento no preocuparme demasiado". Esta postura de "distancia saludable" le permite mantener el equilibrio ante una atención que a veces resulta abrumadora.

Con esta declaración, Mindy Kaling nos recuerda la importancia de respetar las decisiones personales de cada uno y de poner fin a los comentarios no solicitados sobre el cuerpo de los demás. Es un mensaje de sentido común que trasciende su propio caso.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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