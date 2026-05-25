A sus 56 años, la actriz Catherine Zeta-Jones causó sensación con un llamativo vestido rojo.

Ataviada de rojo escarlata y con una elegancia gótica deslumbrante, la actriz británica Catherine Zeta-Jones cautivó a todos en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles. Fue una de sus apariciones más memorables.

Un vestido rojo diseñado como homenaje a Morticia Addams.

Fue en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles, un escenario de lo más apropiado, donde Catherine Zeta-Jones desfiló por la alfombra roja del evento FYSEE Emmys dedicado a la serie de Netflix "Wednesday" el 22 de mayo de 2026. Para la ocasión, eligió un vestido ajustado de color rojo brillante, diseñado por Magda Butrym, cuyo drapeado jugaba con frunces asimétricos.

El detalle más llamativo se encontraba en el escote: una aplicación floral en forma de rosa roja, el sello distintivo de la casa. Lejos de ser insignificante, esta elección evocaba a su personaje, Morticia Addams, famosa en particular por la escena de la película de 1991 "La familia Addams" en la que corta los pétalos de sus rosas, dejando solo los tallos. Un guiño sutil que transformó un sencillo vestido de noche en una declaración de estilo perfectamente acorde con el universo de la serie.

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El "método de la vestimenta" llevado a su máxima expresión.

Más allá del vestido en sí, el conjunto completo revelaba un dominio absoluto del "método de vestir", la tendencia de vestirse para la alfombra roja de una manera que se relaciona directamente con un papel o un mundo específico. La actriz llevaba sobre los hombros un blazer negro extragrande y deliberadamente informal.

Completó su look con zapatos de tacón de cuero negro de punta y algunos anillos de diamantes. Su peinado y maquillaje se mantuvieron decididamente oscuros y teatrales: cabello castaño ondulado con raya al medio, labios de un intenso color marrón rojizo y ojos ahumados. Cada elemento contribuía a una imagen seductora y matriarcal, a medio camino entre la elegancia hollywoodiense y el romanticismo gótico.

Un dúo gótico junto a Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones no fue la única que brilló. La acompañó la actriz estadounidense Jenna Ortega, quien interpreta el papel principal en la serie de Netflix "Wednesday" y, por lo tanto, da vida a su hija en la pantalla. Ortega también optó por una elegancia gótica, eligiendo un traje gris con un detalle de cuello de encaje estilo corsé.

Las dos actrices posaron juntas, trasladando el estrecho vínculo entre sus personajes a la vida real. El evento, organizado antes de la temporada de los premios Emmy, también reunió a gran parte del equipo creativo de la serie, incluyendo al director Tim Burton y a los productores Alfred Gough y Miles Millar.

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Una vena gótica que había permanecido latente durante mucho tiempo.

No es casualidad que Catherine Zeta-Jones luzca estos códigos con tanta naturalidad. En una entrevista con la edición británica de Vogue , la actriz reveló que su adolescencia no le permitió explorar este mundo: inmersa en el trabajo desde muy joven, cree que, de no ser por ello, probablemente habría adoptado por completo la estética gótica.

También reveló que su vestuario siempre ha sido predominantemente negro, y que esta faceta suya permaneció oculta durante muchos años antes de finalmente expresarse. El papel de Morticia le brinda, por lo tanto, la plataforma ideal para dar rienda suelta a una sensibilidad que había permanecido latente durante demasiado tiempo, y resulta más fácil comprender por qué la abraza con tanta naturalidad.

La cuenta regresiva para una nueva temporada

Esta aparición se produce en un momento de gran actividad para la serie de Netflix, cuya tercera temporada se encuentra actualmente en rodaje. Tras su considerable éxito, "Wednesday" sigue atrayendo nuevos talentos, como la actriz y productora estadounidense Winona Ryder, cuya incorporación al reparto ya se ha anunciado. Es de esperar que las ya muy esperadas apariciones de Catherine Zeta-Jones en la alfombra roja aumenten en los próximos meses.

Con este vestido rojo y sus detalles góticos perfectamente orquestados, Catherine Zeta-Jones ha demostrado una vez más que la elegancia y los personajes de ficción pueden complementarse a la perfección. Demuestra que el estilo se nutre tanto de la audacia como de la autenticidad, y que "Morticia" seguirá fascinando.