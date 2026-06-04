Esta actriz transgénero confirma que un vestido negro bien elegido puede causar una impresión duradera.

Julia P.
@zion.moreno / Instagram

En el estreno en Los Ángeles de la película "Find Your Friends", la actriz estadounidense Zion Moreno optó por un atuendo sencillo pero impactante. Una muestra de elegancia que cautivó a sus seguidores en Instagram.

Un vestido negro de elegancia discreta.

Para desfilar por la alfombra roja, Zion Moreno optó por un vestido lencero negro de satén con tirantes finos. Su corte fluido y largo midi le dieron al conjunto un aire moderno y atemporal. Fiel a la filosofía de "menos es más", la actriz dejó que el vestido fuera el protagonista, combinándolo con un maquillaje sutil y una larga melena castaña lisa. Este enfoque minimalista nos recuerda que la elegancia discreta sigue siendo una apuesta segura en la alfombra roja.

Alfombra roja para "Encuentra a tus amigos"

Esta aparición marcó el estreno de "Find Your Friends", un thriller de terror dirigido por Izabel Pakzad, que se estrenará en el servicio de streaming Shudder el 12 de junio. La película narra la historia de un grupo de amigos que se escapan al desierto de Joshua Tree, pero cuyo viaje se convierte en una pesadilla debido a la hostilidad de los lugareños. Zion Moreno protagoniza la película junto a un elenco destacado, que incluye a la actriz estadounidense Bella Thorne, la actriz y modelo estadounidense Chloe Cherry, la actriz estadounidense Helena Howard y la actriz estadounidense Sophia Ali.

Una figura de representación

Conocida por sus papeles en la serie "Control Z" y la nueva versión de "Gossip Girl", Zion Moreno se ha consolidado como una actriz destacada en los últimos años. Además, es una figura clave en la lucha por una mejor representación de las personas transgénero en la pantalla, un compromiso que demuestra de forma natural a través de sus papeles y apariciones públicas.

Con este elegante vestido negro, Zion Moreno protagonizó una de las apariciones más sofisticadas del estreno. Al optar por la sencillez, confirmó que un clásico bien elegido puede dejar una huella imborrable.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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