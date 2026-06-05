Meghan Markle en el centro del debate sobre la protección de los niños en las redes sociales.

Julia P.
@meghan / Instagram

Meghan Markle se encuentra en el centro de una polémica que mezcla su vida pública con su vida privada. Tras pronunciar un discurso en Ginebra sobre los peligros de las redes sociales para los niños, la duquesa de Sussex fue acusada de "contradicción" por compartir imágenes de sus propios hijos en internet.

Un discurso sobre los peligros de la tecnología digital.

El 17 de mayo de 2026, Meghan Markle intervino en Ginebra durante la inauguración del «Lost Screen Memorial», un monumento en honor a unos cincuenta niños que fallecieron a causa de los daños relacionados con el mundo digital. En su intervención, al margen de la Asamblea Mundial de la Salud, junto al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exactriz de «Suits» describió el impacto de las plataformas en línea en los jóvenes como un problema de salud pública. Denunció los espacios digitales «diseñados para captar la atención a cualquier precio» y exigió una mayor protección.

Una controversia en torno a sus propias publicaciones.

Poco antes de este discurso, la duquesa había publicado fotos de uno de sus hijos en Instagram. Esto provocó que algunos la acusaran de incoherencia. El experto en realeza Tom Sykes, presente en Ginebra, calificó la acción de "desconcertante", al considerar contradictorio denunciar la exposición de los niños en internet mientras compartía fotos de los suyos. Algunos internautas se hicieron eco de estas críticas, mientras que otros, por el contrario, defendieron a la duquesa.

La defensa de su séquito

En respuesta a la controversia, el portavoz de Meghan Markle intervino. En declaraciones a la revista Newsweek , reiteró que, en su opinión , «hay una diferencia entre compartir momentos de la vida y exponer a los hijos al escrutinio público». Personas cercanas a la duquesa enfatizaron que «la duquesa oculta sistemáticamente los rostros de sus hijos en sus publicaciones ». Lejos de ser «contradictoria», esta precaución «ilustra el mensaje transmitido en Ginebra» : los padres pueden compartir momentos familiares protegiendo la identidad, la privacidad y la huella digital de sus hijos.

Un debate con opiniones divididas.

Esta aclaración no puso fin al debate. Para sus detractores, el simple hecho de publicar fotos de sus hijos, incluso sin mostrar sus rostros, genera interrogantes. Para sus partidarios, por el contrario, existe "una clara diferencia entre una foto familiar con los rostros cubiertos y los mecanismos de las plataformas que ella denuncia".

Más allá del caso de Meghan Markle, esta controversia plantea una cuestión que trasciende el ámbito de las celebridades: ¿hasta qué punto pueden los padres compartir la vida de sus hijos en internet? Entre declaraciones activistas y decisiones personales, la duquesa de Sussex se encuentra, a pesar de sí misma, en el centro de un debate social cada vez más relevante.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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