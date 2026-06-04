Para la graduación de su hija, Jessica Alba optó por un look elegante.

Fue un día especial que Jessica Alba quiso celebrar por todo lo alto. Para la graduación de su hija mayor, Honor, la actriz y empresaria estadounidense compartió una serie de fotos y vídeos en Instagram. Para este momento familiar, optó por un look elegante.

Un corsé negro estructurado

La pieza central de su atuendo era un top corsé de satén negro. El diseño se distingue por sus varillas verticales, que crean una línea definida y acentúan la cintura antes de ensancharse ligeramente en un discreto peplum. Un delicado cordón, sujeto con finas cintas de tela, adorna la parte delantera, añadiendo un toque de alta costura vintage a esta prenda, por lo demás, muy minimalista.

Un contraste con pantalones fluidos

Para equilibrar esta prenda ajustada, Jessica Alba optó por unos pantalones negros de talle alto, fluidos y de pierna ancha que caen con gracia. Este contraste entre la parte superior estructurada y la parte inferior más relajada aporta un toque moderno y elegante al conjunto. La actriz completó su atuendo con joyas discretas y un peinado liso con raya al medio, para una apariencia pulida y sofisticada.

Un momento importante en familia

Más allá del estilo, esta publicación marcó un hito simbólico. Jessica Alba celebraba la graduación de su hija Honor, rodeada de familiares y amigos. La actriz describió el evento como un momento muy emotivo, que le permitió cerrar un ciclo. Honor, nacida en 2008, es la mayor de los tres hijos de Jessica Alba, quien suele compartir momentos de su vida familiar.

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Un artista con muchos talentos

Conocida por sus papeles en películas como "Sin City", "Honey" y la saga de "Los Cuatro Fantásticos", el talento de Jessica Alba va mucho más allá de la pantalla. También dirige The Honest Company, una marca de productos para el hogar y el cuidado personal que fundó, lo que la ha consolidado como una exitosa empresaria. Esta versatilidad se complementa con su constante presencia en el mundo de la moda.

Con un top de corsé estructurado y pantalones fluidos, Jessica Alba creó un look sofisticado, perfecto para un día tan importante. Al celebrar el logro de su hija con elegancia, nos recordó que un evento familiar también puede ser una oportunidad para lucir con estilo.