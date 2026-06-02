La boda de Dua Lipa: la cantante enternece a sus fans con nuevas fotos.

La cantante y compositora británica Dua Lipa ha dado la bienvenida a su boda. Compartió en su cuenta de Instagram las primeras imágenes de su enlace con el actor británico Callum Turner, que se celebrará el 31 de mayo de 2026. Las fotos conmovieron de inmediato a sus millones de seguidores.

Fotos cargadas de emoción

La publicación, en parte en blanco y negro, revela varios momentos destacados del día. En una foto, los recién casados esperan cariñosos en un banco del ayuntamiento. En otra, bajan las escaleras del edificio, de la mano y sonrientes, bajo una lluvia de pétalos lanzados por sus seres queridos. Una tercera imagen los muestra abrazados, con el sombrero de ala ancha de la novia, Dua Lipa, ocultando delicadamente sus rostros. Un detalle romántico: Dua Lipa sostenía un ramo de amapolas islandesas en tonos suaves.

Un atuendo de boda

Para la ocasión, Dua Lipa optó por un traje de alta costura hecho a medida, diseñado por su director creativo, Daniel Roseberry. Lejos del tradicional vestido de novia, eligió un conjunto color marfil compuesto por una chaqueta entallada y una falda asimétrica. Completó el look con un espectacular sombrero de ala ancha, guantes blancos y zapatos de tacón de punta a juego. Junto a ella, Callum Turner lució una elegancia discreta, con un traje azul marino y corbata del mismo tono.

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Un matrimonio civil

Según informes de prensa , la pareja se dio el sí el 31 de mayo de 2026 —fecha que la propia Dua Lipa confirmó en la descripción de su publicación de Instagram— durante una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Old Marylebone, en Londres. La ceremonia se celebró en privado, con la presencia únicamente de familiares y amigos cercanos. Dua Lipa y Callum Turner, cuyo romance se hizo público a principios de 2024, se habían comprometido antes de confirmar oficialmente su relación en 2025.

Al compartir estas imágenes, Dua Lipa ofrece a sus fans una mirada conmovedora y única a un momento íntimo. Entre la elegancia de la alta costura, un entorno solemne y la emoción compartida, esta boda marca un nuevo capítulo personal para una de las artistas más seguidas de su generación.