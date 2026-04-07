A sus 40 años, esta modelo estadounidense está causando sensación con un mono naranja.

Julia P.
@chrissyteigen / Instagram

La modelo estadounidense y esposa del cantante John Legend, Chrissy Teigen, sigue demostrando su estilo con un atuendo que no ha pasado desapercibido. En una publicación reciente en Instagram, aparece luciendo un mono naranja de Zimmermann, una prenda moderna y estructurada.

Un mono naranja con un diseño "atrevido".

Chrissy Teigen demuestra una vez más su habilidad para adoptar las tendencias sin perder su estilo personal. En las fotos publicadas, posa en un ambiente íntimo rodeada de su familia, ofreciendo una visión espontánea de su día a día y luciendo un look meticulosamente elaborado. La prenda elegida por Chrissy Teigen destaca por su vibrante color y la combinación de texturas. El mono sin tirantes presenta un escote central. Este tipo de corte se alinea con la tendencia actual, donde las superposiciones y los tejidos fluidos juegan un papel importante en las colecciones.

Para completar su look, Chrissy Teigen optó por unos zapatos abiertos color marfil, creando un suave contraste con la intensidad del naranja. Su peinado, un bob ligeramente ondulado, refuerza el equilibrio visual de la silueta a la vez que conserva cierta sencillez.

Una pieza que marca tendencia.

El mono se ha consolidado en las últimas temporadas como una alternativa a los trajes tradicionales. Fácil de llevar y con una estructura definida al instante, permite crear un look completo con una sola prenda. Chrissy Teigen confirma el creciente interés por la ropa que combina comodidad y estilo. Los cortes gráficos elaborados con maestría contribuyen a esta evolución, donde los detalles se vuelven esenciales para construir un estilo.

Con este mono naranja, Chrissy Teigen vuelve a demostrar su buen gusto a través de una silueta contemporánea y estructurada. La prenda ilustra a la perfección la evolución actual de la moda, donde los detalles marcan la diferencia.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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