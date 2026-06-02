A sus 37 años, la modelo Candice Swanepoel causó sensación con un vestido negro minimalista.

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

La modelo sudafricana Candice Swanepoel compartió una serie de fotos en Instagram donde posa con un vestido negro minimalista, una publicación que encantó a muchos fans en la red social.

Un vestido con aberturas

En las fotos, Candice Swanepoel luce un vestido negro ajustado con un escote pronunciado. Para complementar su atuendo, optó por una elegancia discreta: algunos anillos y pulseras doradas. Su abundante cabello rubio crea un llamativo contraste con el tono más oscuro del conjunto. En los comentarios, sus seguidores enloquecieron. "¡Sí, Candice!" , "¡magnífica!" , "¡la declaración de estilo definitiva!" : las reacciones inundaron el carrusel, que rápidamente acumuló muchos "me gusta".

Una publicación que sirve a su marca

Candice Swanepoel compartió esta sesión de fotos para promocionar su propia marca, Tropic of C, que fundó en 2018. Originalmente especializada en ropa de playa eco-responsable, la marca se ha diversificado gradualmente hacia la ropa prêt-à-porter, con un sello distintivo reconocible: prendas ajustadas y minimalistas, y un enfoque que su fundadora, Candice Swanepoel, encarna con firmeza.

Con este elegante vestido negro, Candice Swanepoel confirma lo que ha distinguido su estilo durante casi dos décadas: una rara habilidad para convertir la sencillez en un verdadero manifiesto de sofisticación.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Article précédent
Heidi Klum ilumina la playa con un look color bronce.
Article suivant
La boda de Dua Lipa: la cantante enternece a sus fans con nuevas fotos.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

La boda de Dua Lipa: la cantante enternece a sus fans con nuevas fotos.

La cantante y compositora británica Dua Lipa ha dado la bienvenida a su boda. Compartió en su cuenta...

Heidi Klum ilumina la playa con un look color bronce.

Apenas unos días después de haber hecho numerosas apariciones estelares en la Croisette, Heidi Klum ha vuelto a...

A sus 44 años, Serena Williams anuncia su gran regreso al tenis.

Este es uno de los anuncios deportivos más importantes del año. A sus 44 años, Serena Williams ha...

Gigi Hadid opta por un conjunto playero vintage de lunares y causa sensación.

Para cerrar mayo por todo lo alto, la modelo estadounidense Gigi Hadid se regaló una tarde en la...

Este atuendo playero que lució Charli XCX no pasó desapercibido.

La cantautora británica Charli XCX publicó una foto en Instagram que causó furor en internet. Más allá de...

"Un look de cuento de hadas": esta modelo española causa sensación con un atuendo etéreo.

La modelo española Cindy Kimberly está cautivando a sus seguidores. A través de una serie de fotos compartidas...