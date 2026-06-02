A sus 37 años, la modelo Candice Swanepoel causó sensación con un vestido negro minimalista.

La modelo sudafricana Candice Swanepoel compartió una serie de fotos en Instagram donde posa con un vestido negro minimalista, una publicación que encantó a muchos fans en la red social.

Un vestido con aberturas

En las fotos, Candice Swanepoel luce un vestido negro ajustado con un escote pronunciado. Para complementar su atuendo, optó por una elegancia discreta: algunos anillos y pulseras doradas. Su abundante cabello rubio crea un llamativo contraste con el tono más oscuro del conjunto. En los comentarios, sus seguidores enloquecieron. "¡Sí, Candice!" , "¡magnífica!" , "¡la declaración de estilo definitiva!" : las reacciones inundaron el carrusel, que rápidamente acumuló muchos "me gusta".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Candice (@candiceswanepoel)

Una publicación que sirve a su marca

Candice Swanepoel compartió esta sesión de fotos para promocionar su propia marca, Tropic of C, que fundó en 2018. Originalmente especializada en ropa de playa eco-responsable, la marca se ha diversificado gradualmente hacia la ropa prêt-à-porter, con un sello distintivo reconocible: prendas ajustadas y minimalistas, y un enfoque que su fundadora, Candice Swanepoel, encarna con firmeza.

Con este elegante vestido negro, Candice Swanepoel confirma lo que ha distinguido su estilo durante casi dos décadas: una rara habilidad para convertir la sencillez en un verdadero manifiesto de sofisticación.