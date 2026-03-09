Con un vestido corsé, esta cantante sudafricana reinterpreta un símbolo icónico de la moda.

Léa Michel
Screen « Tyla - PUSH 2 START (Official Music Video) » / YouTube

Tyla, la cantante sudafricana en ascenso, recientemente cautivó la atención en la Semana de la Moda de París al revisitar con audacia un símbolo legendario de la moda.

Con un vestido de corsé cónico, un claro homenaje a Gaultier

En el desfile Otoño/Invierno 2026/2027 de Jean-Paul Gaultier, Tyla irrumpió con fuerza en la primera fila luciendo el icónico vestido corsé negro de la casa. Esta elección, estructurada y escultural, le ceñía la cintura para lograr una icónica silueta de reloj de arena, mientras que la falda circular de satén, con vuelo por debajo de las rodillas, le aportaba fluidez y volumen. Complementado con tacones negros puntiagudos, una gargantilla de encaje blanco y delicadas joyas, este conjunto fusionaba la elegancia retro con la modernidad chic.

Un guiño a los iconos de los años 90

Este corsé es un homenaje directo a Madonna, quien inmortalizó el diseño en los 90 durante la era de Jean-Paul Gaultier. Tyla, fiel a su estilo dramático, actualizó este icónico look con su toque personal: cabello suelto y ondulado, piel radiante y labios brillantes para contrarrestar la imponente estructura general. En la alfombra roja, incluso se tomó una selfie vintage con una Blackberry, reforzando el estilo retro de moda.

Con su vestido de corsé cónico de Jean-Paul Gaultier, Tyla demuestra su maestría en el arte de reinterpretar iconos de la moda, a la vez que reafirma su personalidad extravagante. Este look parisino, a medio camino entre la nostalgia de Madonna y la vanguardia sudafricana, anuncia una temporada en la que el corsé cónico promete reinar una vez más en las alfombras rojas de todo el mundo.

