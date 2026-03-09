En la playa, esta actriz de 56 años luce su figura en México

En una playa de México, la modelo, actriz y productora estadounidense Heather Graham muestra su figura durante una estancia de bienestar, entre yoga, natación y baños de sol.

Un retiro de yoga en Tulum

Heather Graham compartió recientemente una serie de fotos tomadas en Tulum, donde aparece con un bikini blanco y un sombrero de paja, caminando por las aguas turquesas y disfrutando plenamente del idílico entorno. En el pie de foto, explica que está "muy agradecida" de haber podido participar en un retiro de yoga en este idílico lugar, alternando sesiones en la arena con momentos de relajación frente al mar.

En las diversas fotos de su carrusel, se la puede ver posando una y otra vez, paseando entre las olas o simplemente disfrutando del sol, demostrando que se puede irradiar belleza incluso después de los cincuenta, por si alguien aún lo dudaba. Su apariencia natural y sencilla refuerza la imagen de una mujer plena, cómoda consigo misma y a su edad.

Sol, amistades y gratitud.

En su mensaje, Heather Graham también agradeció efusivamente a los amigos que la acompañaron en este retiro, elogiando especialmente la "magnífica parada de manos" de Molly y recordando los momentos que pasaron nadando, tumbados en la playa y bailando. Esta estancia en México se presenta tanto como una escapada deportiva como una burbuja de amistad y alegría, donde la actriz disfrutó cada momento.

Al compartir estas fotos de las playas de Tulum, Heather Graham demuestra que a los 56 años se puede lucir una figura radiante y, al mismo tiempo, celebrar la gratitud y los fuertes lazos entre amigos. Su carrusel irradia libertad, energía y autoaceptación, lejos de las presiones sociales, y te hace desear desesperadamente reservar tu propio retiro de yoga junto al mar.