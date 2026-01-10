Search here...

La hija de Elon Musk causa sensación con un look inesperado

Anaëlle G.
La nueva campaña de San Valentín de la marca Savage x Fenty impulsa a Vivian Wilson, la hija transgénero separada de Elon Musk, a la vanguardia de la escena de la moda en el papel de una mujer segura, glamorosa y decididamente moderna.

Una musa inesperada para Rihanna

Para "Love So Savage", la colección de San Valentín 2026 de Savage x Fenty, Rihanna se inspira en la diosa Afrodita, símbolo del amor, la belleza y el deseo. Junto a la cantante, Vivian Wilson emerge como una poderosa encarnación de esta visión, lejos de la sombra mediática de su padre (Elon Musk). A sus 21 años, la joven marca un punto de inflexión en su carrera como modelo, tras varias apariciones destacadas en la Semana de la Moda y su debut con marcas inclusivas.

Una estética de mármol y encaje.

En las imágenes, Vivian posa con columnas y estatuas de mármol como telón de fondo, bañadas por reflejos dorados que evocan la renovación de un templo antiguo. Vestida con un conjunto de encaje negro adornado con flores rojas, luce una minifalda a juego y medias escarlata, un look que derrocha romance y glamour. Comparte pantalla con la actriz estadounidense Lovie Simone, la creadora de contenido de tallas grandes Emma Arletta y otros talentos, creando una galería de cuerpos y rostros que desdibuja los límites de los cánones de belleza tradicionales.

Savage x Fenty, un manifiesto inclusivo

Desde sus inicios, la marca de Rihanna se ha consolidado como un manifiesto de diversidad, celebrando todos los tipos de cuerpo, tonos de piel e identidades de género. Al elegir a Vivian Wilson como su musa de San Valentín, Savage x Fenty envía un mensaje claro: el amor —por uno mismo, por los demás, por el cuerpo— no tiene normas, ni mucho menos un vestuario preestablecido.

Vivian Wilson se ha consolidado como el rostro de una generación que rechaza las normas familiares, sociales y de género. Desde la Semana de la Moda de Nueva York, transforma lo que podría haber sido simplemente un nombre famoso en una plataforma de expresión y libertad. En el mármol brillante de Savage x Fenty, la "hija repudiada" aparece sobre todo como una joven que, a su manera, escribe una nueva mitología de la visibilidad trans.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
