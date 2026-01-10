¿Participará Chloe Kim, la estrella estadounidense del snowboard, en los Juegos Olímpicos de Italia?

Chloe Kim, ícono estadounidense del halfpipe de snowboard, dos veces campeona olímpica y estrella de las redes sociales con más de un millón de seguidores en Instagram, enfrenta una seria incertidumbre para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Milán-Cortina debido a una dislocación de hombro sufrida durante el entrenamiento.

Una estrella del snowboard con múltiples récords

A sus 25 años, Chloe Kim ha dominado el halfpipe femenino durante una década: medallas de oro en PyeongChang 2018 y Pekín 2022, ocho medallas de oro en los X Games, igualando el récord de Shaun White, y campeona del mundo en 2025. Clasificó al equipo estadounidense para la Milán-Cortina en mayo de 2025 al liderar el ranking mundial, con la histórica ambición de un tricampeonato (tres medallas de oro consecutivas). Con una gran cantidad de seguidores en redes sociales, sus publicaciones combinan hazañas atléticas, humor y vida cotidiana, lo que le ha valido un millón de seguidores en Instagram y una interacción masiva.

Impactante lesión en Suiza

El 8 de enero de 2026, durante una sesión de entrenamiento en Laax, Suiza, Kim cayó de bruces contra la pared del halfpipe, dislocándose el hombro, un incidente que la propia campeona describió como "el más estúpido". Un video publicado en Instagram muestra la caída y sus muecas de dolor, ante la preocupación del público: "Llevo aquí unos días. Ahora mismo estoy en Suiza y, en mi segundo día de entrenamiento, tuve una caída estúpida...". A pesar de todo, se mantiene optimista, con buena movilidad y poco dolor, pero teme sufrir luxaciones recurrentes.

Estado incierto para los Juegos Olímpicos

Se espera que una resonancia magnética esclarezca pronto la gravedad de sus lesiones, pero sin una actualización pública inmediata hasta el 9 de enero de 2026, su participación en las pruebas de halfpipe (6 y 7 de febrero) sigue siendo incierta, con el riesgo de un retraso prolongado. Los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina comienzan el 6 de febrero, lo que deja un plazo ajustado para la recuperación. Kim se siente en plena forma para el snowboard y lista para regresar una vez que reciba el alta médica.

Esta lesión amenaza con una hazaña sin precedentes: convertirse en la primera en ganar tres medallas de oro consecutivas en halfpipe femenino. A pesar de un revés en diciembre de 2025 debido a otra lesión no especificada, Kim encarna la resiliencia, apoyada por una enorme base de fans en redes sociales, donde comparte sus emociones más crudas. Su trayectoria es inspiradora y transforma cada revés en una posible remontada.