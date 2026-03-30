"Es demasiado seductora": Kim Novak critica la elección de Sydney Sweeney para su película biográfica.

La actriz estadounidense Kim Novak (93) expresó recientemente sus reservas sobre la elección de la actriz y productora estadounidense Sydney Sweeney para interpretarla en la película biográfica "Scandalous!", que se centra en su relación con el cantante Sammy Davis Jr. En una entrevista con The Times, Marilyn Pauline Novak, conocida como Kim Novak, declaró que no habría aprobado esta decisión de casting.

Preocupaciones sobre el enfoque de la película.

Según Kim Novak, la imagen asociada a Sydney Sweeney podría influir en la percepción de su historia personal. "Es completamente inadecuada para representarme", afirmó, añadiendo que sentía que la actriz "llama demasiado la atención sobre su apariencia física" y que "Sydney Sweeney es demasiado seductora todo el tiempo".

Más allá de la elección de la actriz principal, Kim Novak también expresó su preocupación por cómo se podría retratar su relación con Sammy Davis Jr. en la pantalla. Teme que "la película se centre demasiado en el sensacionalismo en lugar de en los aspectos personales y emocionales" de su historia.

«Me temo que su relación se presentará principalmente desde un ángulo muy sensacionalista», explicó, haciendo hincapié en que su vínculo se basaba sobre todo en valores y experiencias compartidas. «Teníamos mucho en común», añadió, destacando la importancia de situar su relación en su contexto histórico. La película «¡Escandaloso!» narra el romance entre la actriz estadounidense Kim Novak y el cantante estadounidense Sammy Davis Jr. a finales de la década de 1950, una relación que generó una considerable controversia en el contexto social y cultural de la época.

Sydney Sweeney habla de su admiración por Kim Novak.

Por su parte, la actriz y productora estadounidense Sydney Sweeney expresó su entusiasmo ante la perspectiva de interpretar a Kim Novak. Declaró sentirse "honrada de poder encarnar a una figura tan icónica del cine", haciendo hincapié en la actualidad de la trayectoria de la actriz frente a la presión mediática. Indicó que le interesaba especialmente cómo Kim Novak tuvo que lidiar con la atención centrada en su imagen pública y su vida privada, temas que, en su opinión, siguen siendo relevantes hoy en día.

En definitiva, las palabras de Kim Novak ilustran las expectativas, a veces divergentes, entre las personalidades cuyas vidas se adaptan a la pantalla y los equipos creativos encargados de contar sus historias. El proyecto "Scandalous!" forma parte de una tendencia creciente de biopics dedicados a figuras del cine, que a menudo suscitan debates y discusiones sobre la elección de los actores y el enfoque narrativo.