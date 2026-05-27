"El rostro más bello": La modelo de tallas grandes Ashley Graham comparte una selfie que genera reacciones.

En Instagram, Ashley Graham compartió una selfie que inmediatamente desató una ola de reacciones entusiastas. En la foto, aparece en un entorno cotidiano, sentada en la parte trasera de un coche, bañada por la luz dorada del atardecer. En cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios: «¡Qué cara más bella!», «¡Preciosa!», exclamaban los internautas.

Una selfie tomada sobre la marcha

Sin alfombra roja, sin puesta en escena elaborada, sin estudio. Ashley Graham eligió el escenario más "ordinario": el interior de un coche bajo un cielo azul intenso, para esta fotografía. Esta sencillez es precisamente lo que le confiere fuerza a la imagen. La luz natural, que acaricia su rostro y resalta los reflejos de su cabello, realza el momento sin artificios técnicos que interrumpan su espontaneidad.

Un peinado ondulado y maquillaje minimalista.

Uno de los elementos más llamativos de esta selfie es su peinado. El cabello largo y ligeramente ondulado de Ashley Graham cae en cascada sobre sus hombros, con una mezcla de castaño oscuro y reflejos caramelo. Este look desenfadado contrasta notablemente con los peinados impecables de las sesiones de fotos profesionales. Algunos mechones más claros, casi rubios, enmarcan su rostro y captan la luz, creando un efecto de piel bronceada.

Para su rostro, optó por un maquillaje deliberadamente minimalista. Su tez permite que la textura natural de su piel y sus reflejos resalten. Unas pocas pecas y lunares salpican sus mejillas. En sus labios, un labial nude ligeramente brillante realza el aspecto fresco y bronceado. Este enfoque casi natural ilustra una tendencia de belleza fundamental: cosméticos que realzan la luminosidad sin ocultarla. En cuanto a su atuendo, Ashley Graham eligió una blusa negra de manga larga con un delicado detalle de encaje en el escote en V.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ASHLEYGRAHAM (@ashleygraham)

Una avalancha de halagos en los comentarios.

Enseguida, los comentarios inundaron la publicación. "Un rostro precioso", "Magnífica", "Una belleza natural" : los internautas elogiaron la apariencia sencilla y radiante de la modelo. Esta avalancha de halagos nos recuerda cómo Ashley Graham, gracias a su naturalidad ante la cámara y su relación relajada con su imagen, logra conectar con un público amplio y fiel. Lejos de ser una actuación perfectamente coreografiada, es precisamente esta autenticidad lo que los une.

Una figura emblemática de la positividad corporal.

Desde su debut en el mundo de la moda, Ashley Graham ha encarnado el movimiento de positividad corporal, abogando por una representación más inclusiva y equitativa de los cuerpos en las revistas y las pasarelas. Pionera de la moda de tallas grandes, hizo historia al ser una de las primeras modelos con curvas en aparecer en las portadas de importantes publicaciones internacionales. Su forma sincera de compartir su día a día en las redes sociales extiende esta lucha más allá de las sesiones de fotos, animando a todos a aceptar su propia imagen.

Con esta selfie publicada en Instagram, Ashley Graham demuestra que una imagen impactante no requiere ni una puesta en escena espectacular ni un escenario excepcional. Más que una simple instantánea de la vida cotidiana, esta selfie resume la estética característica de Ashley Graham: natural, radiante y auténtica.