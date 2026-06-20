Gisele Bündchen luce espectacular con una chaqueta escultural de diseño espectacular.

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen protagoniza una aparición estelar en el mundo de la moda. Posando con una chaqueta de diseño arquitectónico, que se erige como la pieza central de su última sesión fotográfica, luce una chaqueta de corte escultural.

Una nueva y llamativa apariencia de moda

Gisele Bündchen, una de las modelos más icónicas de su generación, vuelve a prestar su imagen para una ambiciosa sesión de fotos. Esta serie fotográfica marca un hito simbólico en su dilatada trayectoria como modelo. La dirección artística de la sesión reinterpreta el concepto de vestimenta poderosa —la forma de vestir para afirmar la propia autoridad— con un enfoque decididamente contemporáneo, donde la chaqueta a medida se convierte en un auténtico objeto de diseño.

Una chaqueta escultural de la colección Michael Kors.

Una de las piezas más destacadas de la serie es una chaqueta azul marino de la colección Michael Kors. Lejos del clásico blazer, este diseño lleva el corte tradicional a una dimensión verdaderamente escultural. La prenda se distingue por sus solapas estructuradas y, sobre todo, por sus hombros adornados con detalles arquitectónicos que caen en cascada por los brazos. Gisele Bündchen luce la chaqueta pegada a la piel, resaltando la confección y las líneas rigurosas del diseñador.

El elemento más llamativo de esta chaqueta sigue siendo el adorno del hombro, que la convierte en una creación híbrida, a medio camino entre prenda y escultura. Al centrarse en esta pieza, la sesión fotográfica establece una dirección artística que fusiona el homenaje a la sastrería clásica con un estilo decididamente moderno, al estilo de las grandes campañas de moda de los años noventa.

Una segunda silueta que muestra una gabardina de Hodakova.

En otra imagen de la serie, Gisele Bündchen reinterpreta una prenda atemporal: la gabardina. El modelo, en azul marino intenso, es de la firma emergente Hodakova. Con un corte claramente noventero, se lleva abierta, dejando ver un delantal sujeto por un ancho cinturón de cuero negro, y unos calzoncillos bóxer blancos de la misma colección. Unos zapatos de tacón de cuero negro con punta completan este conjunto casi monocromático, que ilustra una visión diferente y más deconstruida de la sastrería contemporánea.

Un look de belleza natural y soleado.

Desde el punto de vista estético, la dirección artística de la sesión optó por un estilo decididamente natural. Gisele Bündchen lució su melena castaña dorada recogida en un elegante moño con efecto mojado, que enmarcaba por completo su rostro. Su radiante tez dorada resaltaba sus pecas naturales. El conjunto, que evocaba un día de playa, armonizaba a la perfección con el estilo arquitectónico de los atuendos que lució.

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Un regreso gradual al modelado

Esta aparición marca el regreso gradual de Gisele Bündchen al primer plano del mundo de la moda. La supermodelo brasileña ha disminuido su ritmo de trabajo en los últimos años, especialmente desde que volvió a ser madre en febrero de 2025. Ahora es madre de tres hijos: Benjamín, de 16 años, Vivian, de 13, y un niño de un año. Compagina su ajetreada vida familiar con algunas apariciones cuidadosamente seleccionadas en el mundo del modelaje.

Con esta última aparición en el mundo de la moda, Gisele Bündchen reafirma su estatus como figura esencial en la escena internacional. Entre la chaqueta escultural de Michael Kors Collection con sus hombros estructurados, la reinterpretación del abrigo trench de Hodakova y un radiante look de belleza, demuestra que su aura en la moda permanece intacta.