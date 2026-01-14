Destrona a Scarlett Johansson y se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos.

Zoe Saldaña acaba de alcanzar un hito: la actriz que interpretó a Neytiri y Gamora es ahora la actriz más taquillera de todos los tiempos, superando a Scarlett Johansson en ingresos de taquilla mundiales acumulados.

Una filmografía que rompe todos los récords

La actriz, directora y productora estadounidense puede presumir de una hazaña poco común: forma parte del elenco de las tres películas más taquilleras de la historia del cine: "Avatar", "Vengadores: Endgame" y "Avatar: El Camino del Agua", todas ellas encabezando la taquilla mundial. Además, es la primera actriz en aparecer en cuatro películas que han recaudado más de 2 mil millones de dólares, gracias a "Vengadores: Infinity War", que se une a este selecto grupo.

Sumando todas sus películas, desde los éxitos de taquilla de "Marvel" hasta la saga "Avatar" y la trilogía de "Star Trek", sus papeles han llevado los ingresos de taquilla en todo el mundo a más de 15 mil millones de dólares, un récord absoluto para una actriz.

Cuando las franquicias crean leyendas

Zoe Saldaña debe gran parte de este estatus a unos cuantos papeles icónicos que se han vuelto inseparables de la cultura pop contemporánea.

Gamora, heroína trágica y guerrera de la galaxia Marvel, presente en “Guardianes de la Galaxia”, “Vengadores: Infinity War” y “Endgame”.

Neytiri, figura central de la saga “Avatar” de James Cameron, en el corazón de películas monumentales tanto por su presupuesto como por su éxito de taquilla.

A ello se suma Nyota Uhura en la trilogía “Star Trek” lanzada en 2009, que por sí sola generó más de mil millones de dólares, reforzando su lugar en el ecosistema de las grandes franquicias internacionales.

Zoe Saldaña toma la iniciativa… y la aventura apenas comienza

Para 2024, sus ganancias acumuladas ya la situaban en el podio, detrás de Scarlett Johansson y Samuel L. Jackson, ambos también impulsados por el universo Marvel. El estreno de la película "Avatar 3: Fuego y Ceniza", que ya ha recaudado más de mil millones de dólares, ha cambiado la situación y catapultado a Zoe Saldaña a la cima de la lista de los actores y actrices más rentables.

Y las proyecciones son aún más ambiciosas: se anuncian dos nuevas entregas de Avatar para 2029 y 2031, que deberían consolidar, o incluso ampliar aún más, su liderazgo en la taquilla mundial.

Reconocimiento artístico y mensaje de agradecimiento

Coronada con un Óscar a la Mejor Actriz en 2025 por "Emilia Pérez", Zoe Saldaña ya no es solo una "reina de las franquicias", sino también una actriz reconocida por la profundidad de su talento. En redes sociales, celebró este hito agradeciendo a los directores, al equipo y al público, enfatizando que este camino es fruto del esfuerzo colectivo y de decisiones exigentes.

Lejos de ser un simple ranking numérico, este récord simboliza el creciente lugar de las actrices racializadas al frente de las mayores máquinas de Hollywood, y confirma que la nueva reina de la taquilla mundial es ahora Zoe Saldaña.