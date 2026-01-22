Search here...

Con su cabello corto, Selena Gomez causa sensación con un look "Marilyn Monroe"

@selenagomez/Instagram

Selena Gomez ha vuelto a cautivar a internet. La cantautora, actriz, productora y empresaria estadounidense compartió recientemente una serie de fotos en Instagram acompañadas de un simple comentario: "Serie corta 💇‍♀️". Un mensaje breve, pero suficiente para provocar una avalancha de reacciones entusiastas.

Un look retro, hollywoodense

La cantante de "Lose You to Love Me" luce su nuevo corte de pelo corto. En las fotos, Selena aparece simplemente envuelta en una toalla blanca, revelando su bob retro con flequillo, claramente inspirado en Marilyn Monroe. Mechones castaños ligeramente rizados, un toque de rubor rosa y un elegante labial completan el look.

Este estilo "Old Hollywood" no es casualidad. Selena Gomez ya había comenzado esta transformación en los Globos de Oro de 2026 a principios de enero. Lucía deslumbrante con un vestido de terciopelo negro de Chanel adornado con plumas blancas y flores de seda. Una creación espectacular, que requirió más de 300 horas de trabajo, que encarnó toda la elegancia del Hollywood clásico. Esta nueva serie de fotos sigue la misma inspiración: un claro homenaje a los íconos del cine de los años 50, desde Marilyn Monroe hasta Dorothy Dandridge.

Un verdadero icono de la moda

Desde hace varios meses, Selena Gomez ha estado experimentando más con su imagen. El pasado diciembre, ya deslumbró con un vestido disco brillante con flecos de Dôen, fotografiado por su estilista Erin Walsh. Walsh, quien también asesora de moda a la actriz estadounidense Anne Hathaway y a la actriz, guionista y productora indio-estadounidense Mindy Kaling, ha logrado que el estilo de la cantante evolucione hacia una estética chic, retro y romántica.

Este nuevo capítulo también parece reflejar el nuevo equilibrio de Selena Gomez, tras casarse con el productor Benny Blanco en otoño de 2025. La pareja, muy reservada, rara vez comparte detalles de su vida privada, pero no ocultan su estrecho vínculo. Entre una vida amorosa tranquila y la plenitud artística, Selena parece haber encontrado la fórmula de la felicidad.

Con este corte de pelo corto inspirado en las divas del Hollywood clásico, Selena Gomez confirma su estatus de icono contemporáneo: elegante y profundamente auténtica. Más que una simple transformación capilar, su nuevo look refleja a una mujer que se abraza plenamente a sí misma: una mezcla de nostalgia y renovación.

"Es una vergüenza": El atuendo de esta cantante desata una ola de críticas

