A sus 60 años, Elizabeth Hurley luce radiante con un elegante vestido rosa

Ícono de estilo durante más de tres décadas, Elizabeth Hurley demuestra una vez más que la elegancia y el glamour no tienen edad. La actriz británica cautivó la atención al aparecer con un suntuoso vestido rosa Barbie en una ceremonia donde fue homenajeada por su larga trayectoria en la lucha contra el cáncer de mama.

Una apariencia extravagante y simbólica

Elizabeth Hurley compartió varias fotos en Instagram del evento, organizado el pasado septiembre por The Sunday Times Style. Galardonada con el título de Ícono de Impacto del Año, la estrella de "Austin Powers" y "The Royals" eligió un look vibrante y conmovedor. Lució un vestido largo fucsia con un estilo decididamente glamuroso: una abertura frontal pronunciada, un escote alto en contraste y mangas anchas con abertura que evocaban las siluetas de las grandes divas de los años 70.

Una apuesta "atrevida" para alguien habitualmente fan de los vestidos ajustados tipo bandage, pero un acierto total: el corte fluido y el tono rosa brillante rindieron homenaje a la famosa campaña de Estée Lauder contra el cáncer de mama, de la que es embajadora mundial desde hace 30 años.

Un look perfectamente estilizado de la cabeza a los pies.

En cuanto a los accesorios, la actriz combinó su atuendo con un bolso rosa brillante y un labial a juego para un efecto tono sobre tono. Sus luminosos rizos castaños, peinados en suaves ondas, enmarcaban un rostro realzado por un maquillaje radiante: delineador negro, iluminador dorado y pendientes de diamantes para un toque de brillo. Posó radiante junto a su hijo Damian Hurley, quien también participa en campañas de concienciación, reforzando la imagen de una pareja unida y comprometida.

Un premio por tres décadas de compromiso

En su publicación, Elizabeth Hurley agradeció a The Sunday Times Style por esta simbólica distinción: "Me siento honrada de haber recibido el premio al Ícono de Impacto del Año. Ser embajadora de la campaña contra el cáncer de mama de Estée Lauder durante 30 años es una de las causas más importantes de mi vida". Un emotivo mensaje que nos recuerda que, tras su glamurosa imagen, la actriz, modelo y productora británica mantiene un profundo compromiso con la concienciación sobre la salud femenina en todo el mundo.

Con su elegancia atemporal y su compromiso inquebrantable, Elizabeth Hurley demuestra que a los 60, la belleza se basa ante todo en la confianza, la amabilidad y la determinación. Con su vibrante vestido rosa, la actriz se distinguió no solo por su estilo, sino también por un mensaje inspirador: celebrar la feminidad, a cualquier edad y con todo su corazón.