En la Gala del Met, la modelo de tallas grandes Ashley Graham causó sensación.

Cada look de la Met Gala deja su huella en la noche a su manera. El atuendo de Ashley Graham este año, 2026, es un claro ejemplo: un vestido completamente cosido directamente a su cuerpo, inspirado en la piel de serpiente, que abrió la velada con una precisión artística excepcional.

Anfitriona y primera en llegar a la alfombra roja

Ashley Graham fue una de las primeras celebridades en subir las escaleras del Museo Metropolitano de Arte la noche del 4 al 5 de mayo de 2026, como copresentadora de la transmisión en vivo de la Gala del Met de Vogue, junto a la actriz, DJ y locutora de radio La La Anthony y la modelo y actriz británica Cara Delevingne. Lo hizo con una gracia natural y un atuendo que marcó la pauta de la velada.

Un vestido cosido directamente sobre la piel.

El vestido que lució Ashley Graham era de Dimitra Petsa, la fundadora griega de Di Petsa, una marca conocida por sus característicos vestidos con efecto mojado. El diseño, con sus tonos color carne y detalles de malla tejida, se inspiró en las escamas de serpiente: una segunda piel en el sentido más estricto de la palabra. El equipo cosió el vestido directamente sobre el cuerpo de Ashley Graham antes de que desfilara por la alfombra roja.

La diseñadora declaró a Vogue: «Siempre he admirado a Ashley por su inteligencia y belleza, y es un sueño vestirla para una ocasión tan importante». Esta es también la primera vez que una creación de Di Petsa se luce en la Gala del Met.

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Un homenaje a los artesanos del museo.

Según Vogue, el look de Ashley Graham fue un homenaje a los artistas que dedicaron su vida y su trabajo a crear las esculturas expuestas en el museo. Este mensaje era coherente con el tema de 2026, "Arte del vestuario", que plantea que la ropa puede ser tan valiosa, elaborada y significativa como una obra de arte. El vestido presentaba escote en V, detalles de malla tejida y una larga cola, una réplica casi exacta de un diseño presentado en el desfile de Di Petsa Otoño/Invierno 2026.

Accesorios, hasta los dedos.

Ashley Graham lució zapatos de tacón de Gianvito Rossi y una pila de pendientes de diamantes de Zales. El detalle más llamativo: una manicura cromada con reflejos plateados, con las yemas de los dedos bañadas en metal plateado, un efecto único que extendía el look esculpido hasta las extremidades. Su maquillaje, obra de Jimmy Stam, se centró en una belleza natural: pestañas postizas y pintalabios rosa, mientras que su cabello castaño lucía un peinado hacia atrás con efecto mojado.

Seis apariciones en la Gala del Met

Esta fue la sexta aparición de Ashley Graham en la Gala del Met. En 2025, lució un vestido de lana a rayas de BOSS inspirado en la moda masculina de los años 90. En 2024, vistió un diseño de Ludovic de Saint Sernin que requirió más de 500 horas de trabajo. Cada año, reafirma que la moda puede y debe ser para todo tipo de cuerpo, y que el museo más grande del mundo no es una excepción.

Un vestido cosido directamente a su piel, dedos cromados y una presencia en primera fila desde el momento en que se abrió la alfombra roja: Ashley Graham demostró una vez más que no solo está invitada a la Gala del Met, sino que forma parte de ella.