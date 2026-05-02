Olivia Rodrigo retoma este motivo "juguetón" en un vestido de encaje blanco.

La cantautora estadounidense Olivia Rodrigo tuvo un evento importante el 28 de abril de 2026: una cena con el elenco del programa estadounidense "Saturday Night Live" en Manhattan. Para la ocasión, eligió un vestido blanco de encaje con lunares que combinaba el espíritu lúdico de un estampado clásico con la precisión de un look impecablemente confeccionado.

Un vestido de lunares reinventado con encaje.

Olivia Rodrigo fue vista con este atuendo en una cena del elenco de "Saturday Night Live" en el restaurante italiano Lattanzi en Manhattan. El sábado 2 de mayo de 2026, la cantante aparecerá en el programa como presentadora e invitada musical, un doble papel que anunció el 8 de abril en Instagram con las palabras: "Un gran sueño hecho realidad. Nos vemos en Nueva York 🗽🩷💋" .

Olivia Rodrigo lució un vestido negro adornado con lunares blancos, embellecido con encaje blanco en el cuello y las mangas. El estampado de lunares, generalmente asociado con una estética retro, adquirió aquí una dimensión más sofisticada gracias al encaje, creando un diálogo entre el lado más desenfadado del estampado y un acabado más delicado.

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Accesorios elegidos con precisión

Olivia Rodrigo completó su look con un bolso burdeos de Alaïa Le Teckel y un llamativo collar largo. El contraste entre el burdeos del accesorio y el blanco y negro del vestido aportó una interesante profundidad cromática. Este look encaja a la perfección con la clara visión de futuro para 2026.

La portada de su próximo álbum, "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", que saldrá a la venta el 12 de junio, la muestra con un minivestido rosa empolvado con cuello blanco, combinado con zapatos de plataforma negros y calcetines blancos largos. En la imagen promocional de su gira "The Unraveled Tour", anunciada el 30 de abril, continúa con esta temática luciendo un vestido rosa pálido de tela ligera con detalles de encaje. El blanco, el encaje y el rosa conforman ahora un tríptico visual coherente en torno a esta "nueva era".

"Saturday Night Live", un hito en su carrera.

Como presentadora y artista invitada musical en el programa "Saturday Night Live" de la misma noche, Olivia Rodrigo está a punto de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera televisiva. El programa es un rito de iniciación para los artistas estadounidenses, y el hecho de que desempeñe ambos roles simultáneamente dice mucho sobre la confianza que la industria deposita en ella a sus 23 años. Por lo tanto, la estética de la cena del elenco, elegida la noche anterior a su aparición, adquirió un significado especial: una forma de afirmar una identidad visual coherente, a pocos días de su máxima exposición.

Lunares blancos, encaje, un bolso burdeos: Olivia Rodrigo no necesitó hacer más para anunciar el comienzo de una nueva era. Está dejando su huella en 2026 con un universo visual tan meticulosamente elaborado como su universo musical.