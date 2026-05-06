Vestidas con elegancia, Nicole Kidman y su hija hicieron una aparición impactante.

Léa Michel
@nicolekidman / Instagram

La actriz, productora y directora australiano-estadounidense Nicole Kidman deslumbró en la Gala del Met 2026, pero esta vez no fue la única en acaparar miradas. Llegó acompañada de su hija, Sunday Rose Kidman Urban, quien hacía su debut oficial en el esperado evento. A sus 17 años, la joven vivió un momento memorable en una de las alfombras rojas más comentadas del año. Junto a su madre, lució elegante con un vestido lila inspirado en el florecimiento.

Dos estilos muy diferentes

Para la Gala del Met de 2026, Nicole Kidman lució un vestido rojo de lentejuelas con detalles de plumas. Una elección audaz, perfectamente acorde con el espíritu espectacular de la Gala. Su hija, por otro lado, optó por una silueta más romántica. Este contraste entre ambos atuendos fue especialmente bien recibido: por un lado, una aparición intensa y decidida; por otro, una primera aparición en la alfombra roja más discreta, pero igualmente impactante.

Una aparición bienvenida

Este detalle generó muchas reacciones, ya que hizo que el momento fuera más sencillo y emotivo. Para muchos usuarios de internet, esta aparición no se limitaba a la de la hija de una celebridad, sino que también mostraba a una joven descubriendo la fama sin perder de vista su vida cotidiana. Esta espontaneidad fue ampliamente elogiada, y algunos la vieron como una muestra de autenticidad, algo cada vez más raro en eventos tan estructurados.

Lejos de una puesta en escena excesivamente elaborada, esta presencia discreta pero sincera permitió al público identificarse con ella más fácilmente. Implícitamente, esto nos recuerda que detrás de los nombres famosos se esconden, sobre todo, trayectorias personales, compuestas de primeras experiencias y momentos sencillos. Quizás sea precisamente esta «normalidad» la que conectó con tanta gente, otorgando a la aparición de Sunday Rose Kidman en Urban una dimensión casi universal.

Con esta aparición conjunta de madre e hija, Nicole Kidman y Sunday Rose Kidman Urban dejaron su huella en la Gala Met 2026. Entre elegantes atuendos, complicidad y un regreso a la realidad, su desfile por la alfombra roja ofreció uno de los momentos más comentados de la noche.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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