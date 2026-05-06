"Una mujer magnífica": a sus 76 años, luce su figura en la alfombra roja.

La diseñadora chino-estadounidense Vera Wang volvió a acaparar todas las miradas en la Gala del Met de 2026. A sus 76 años, desfiló por la alfombra roja con un atuendo negro de su propia creación, fiel a su estilo característico. Su aparición generó rápidamente reacciones en las redes sociales.

Un atuendo que "resalta su figura"

Para esta velada dedicada a la conexión entre la moda y el arte, Vera Wang eligió un vestido negro de corte muy estructurado. La prenda consistía en una falda de talle bajo unida a un escote alto, con un bandeau negro debajo y mangas abullonadas. Este corte realzaba su figura, especialmente su busto y brazos. En la alfombra roja, se atrevió a lucir un atuendo audaz, «concebido como una verdadera demostración de estilo».

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Una creación inspirada en la historia de la moda.

El atuendo de Vera Wang se inspiró en la obra del diseñador Rudi Gernreich, conocido por sus siluetas innovadoras. De hecho, la gargantilla que lució la diseñadora era una de sus creaciones. El vestido también hacía referencia a uno de sus icónicos trajes de baño de la década de 1970, que ahora forma parte de la colección del Museo Metropolitano de Arte.

La moda no tiene límite de edad.

Este look tuvo una gran acogida entre los internautas porque transmitía un mensaje sencillo: la moda no tiene edad. A sus 76 años, Vera Wang demostró que es posible lucir un atuendo impactante y personal sin dejarse limitar por las expectativas que a menudo se imponen a las mujeres con la edad. Su apariencia fue ampliamente elogiada por este motivo. Muchos la vieron como una mujer libre, segura de sí misma e inspiradora. En los comentarios, varias personas escribieron, entre otras cosas, "una mujer magnífica".

Sin embargo, las opiniones no fueron unánimes. Algunos internautas criticaron su apariencia, considerándola "demasiado delgada" y afirmando que "no aparentaba su edad", sugiriendo que podría haberse sometido a cirugía estética. Otros ampliaron el debate, señalando la Gala del Met como "otro ejemplo más de la glorificación de cuerpos extremadamente delgados, incluso demacrados", denunciando una cultura persistente de delgadez y expresando su preocupación al respecto.

En resumen, Vera Wang ha demostrado ser una figura esencial en el mundo de la moda. Su aparición en la Gala del Met de 2026 nos recuerda que el estilo no depende ni de la edad ni de las convenciones, sino sobre todo de la seguridad con la que se luce un atuendo.