Con unos vaqueros de tiro bajo, Kylie Jenner revive una tendencia icónica de los años 2000.

Kylie Jenner tiene un don para revivir tendencias. La empresaria estadounidense compartió una serie de fotos con una estética claramente de los 2000, en las que recupera una prenda icónica de esa década: los jeans de tiro bajo. Un regreso a los orígenes de la moda, perfectamente en sintonía con la ola nostálgica que actualmente inspira tanto las pasarelas como las redes sociales.

El gran regreso de los jeans de tiro bajo

En estas fotos con un toque retro, que recuerdan a las editoriales de principios de los 2000, Kylie Jenner posa con unos vaqueros de tiro bajo combinados con una sencilla blusa negra. El escenario —una ventana con vistas a los edificios de Nueva York y libros antiguos en el suelo— acentúa esta estética vintage. En otra imagen, luce la misma tendencia en una versión más relajada, con unos vaqueros anchos y fluidos. Dos variaciones de la misma prenda clave, que se ha convertido en el símbolo del resurgimiento del estilo "Y2K".

Kylie Jenner para el verano de 2026 pic.twitter.com/1Wc1p3VQkX — Luv (@cherrymagazinee) 11 de junio de 2026

Kylie Jenner, creadora de tendencias

Los jeans de tiro bajo son una de esas tendencias que generan opiniones encontradas. Considerados durante mucho tiempo anticuados, incluso de mal gusto, han experimentado un notable resurgimiento en popularidad en las últimas temporadas. Si bien el regreso de los jeans de tiro bajo es evidente en todas partes, Kylie Jenner ha jugado un papel fundamental. Ella suele estar a la vanguardia de esta estética de los 2000, que incorpora en sus diversas apariciones. Al lucir este estilo, confirma su estatus como una verdadera creadora de tendencias.

Con estos vaqueros de tiro bajo, Kylie Jenner vuelve a hacer un guiño a la década del 2000, confirmando que esta época sigue siendo una gran fuente de inspiración para la moda actual. Como era de esperar, esto sin duda inspirará a una nueva oleada de amantes del estilo "Y2K".

