Selena Gomez comparte fotos con su esposo que provocan reacciones

La cantante y compositora estadounidense Selena Gomez está disfrutando al máximo. Compartió una tierna serie de fotos en Instagram con su esposo, el productor y compositor Benny Blanco. Acompañada de un mensaje cariñoso, la publicación rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, desde expresiones sinceras hasta comentarios más superficiales.

Una publicación conmovedora

En este carrusel fotográfico, la pareja aparece en momentos espontáneos y cotidianos: sentados uno al lado del otro en un sofá con un paisaje nevado de fondo, compartiendo una selfie frente a un espejo o posando juntos al aire libre. Estas imágenes íntimas y luminosas, alejadas de la alfombra roja, ilustran su estrecha relación. En el pie de foto, Selena Gomez incluyó un tierno mensaje para su esposo: "La distancia importa poco cuando alguien importa tanto... Te extraño", escribió, refiriéndose a la separación causada por sus compromisos profesionales.

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Reacciones mixtas

Como suele ocurrir con esta pareja, la publicación generó reacciones encontradas. Muchos internautas elogiaron la química entre ambos, colmándolos de halagos y mensajes cariñosos. Otros, sin embargo, se limitaron a comentarios superficiales, comparando su apariencia. Estos comentarios fueron rápidamente desestimados por los fans de la pareja, quienes recordaron a todos que "lo más importante es el amor y la conexión que demuestran Selena Gomez y Benny Blanco".

Una pareja con muchos seguidores

Los dos artistas se conocen desde hace unos diez años y colaboraron musicalmente antes de formalizar su relación a finales de 2023. Se comprometieron en diciembre de 2024 y se casaron en septiembre de 2025 en una ceremonia en California, rodeados de numerosas celebridades. Selena Gomez ha descrito repetidamente esta relación como la más tranquila que ha vivido, haciendo hincapié en la importancia de estar con alguien que la respete. La pareja también comparte con frecuencia momentos de su día a día.

Con esta publicación, Selena Gomez ofrece a sus fans una prueba más del amor que comparte con Benny Blanco. Entre ternura, humor y complicidad, la pareja confirma su estatus como uno de los dúos favoritos del público, hasta el punto de convertir una simple declaración a distancia en un auténtico momento de conexión.