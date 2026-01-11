“Me revisaron el peso”: Esta icónica actriz denuncia la gordofobia que vivió

Más allá de la nostalgia por las noches de sábado viendo "Embrujadas", la historia de Rose McGowan pone de relieve las duras realidades que enfrentan las actrices. En un podcast reciente, la actriz que interpretó a Paige reveló cómo su cuerpo era examinado como un simple "producto" en cada nueva grabación.

Una bruja de culto bajo estrecha vigilancia

En la década del 2000, Rose McGowan se unió a "Embrujadas" para interpretar a Paige Matthews, la hermanastra que sucedió a Prue en el trío Halliwell. Tras el éxito mundial de la serie, la actriz revela ahora una realidad mucho menos mágica: el control constante de su peso al comienzo de cada temporada.

Explica que los productores la rodearon a su regreso al set, como si evaluaran visualmente si su figura aún cumplía con los criterios impuestos. Este ritual, presentado como algo común, ilustra hasta qué punto el cuerpo de las actrices era —y a menudo sigue siendo— un medio de control, más que un elemento secundario de su trabajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por We Need To Talk (@needtotalk)

"Estaban inspeccionando su producto": gordofobia descarada

En su testimonio, Rose McGowan describe este comportamiento como una forma de "inspeccionar su producto", una frase que revela terriblemente la deshumanización en acción. Los cuerpos de las mujeres ya no son los de las personas, sino objetos que deben ser validados o corregidos.

Destaca que todo esto parecía "completamente normal" en aquel entonces. Esta normalización de la gordofobia —convirtiendo el control del peso en una rutina de la producción— refleja una cultura donde se exige la delgadez, bajo amenaza de castigo implícito o explícito. El mensaje que se envía a las actrices es claro: su valor también depende de que sus cuerpos se ajusten a un ideal impuesto.

Presión sobre los cuerpos de las mujeres en Hollywood

El caso de Rose McGowan forma parte de un sistema más amplio donde las actrices son constantemente juzgadas por su apariencia: el aumento de peso, las arrugas, los embarazos o simples cambios corporales se convierten en temas de discusión profesional. Esta presión constante alimenta los trastornos alimentarios, el malestar psicológico y la autosupervisión obsesiva.

Al recordar estas prácticas, la ex estrella de “Charmed” destaca un sexismo estructural: donde los hombres pueden envejecer y fluctuar físicamente sin que sus carreras se vean amenazadas inmediatamente, todavía se espera que las mujeres permanezcan congeladas en una versión perfecta y eternamente joven de sí mismas.

De víctima del sistema a voz activista

Rose McGowan no es ajena al activismo. Figura destacada del movimiento #MeToo, relató en su autobiografía, "Brave", la agresión que dice haber sufrido a manos de Harvey Weinstein, mucho antes de que estallara el escándalo. Su testimonio ayudó a empoderar a otras mujeres a alzar la voz y a romper la impunidad de un productor todopoderoso.

Al denunciar la gordofobia y la obsesión por el peso en los sets de rodaje actuales, continúa en la misma línea: exponer los mecanismos de dominación, ya sea que se manifiesten en violencia sexual o en el control del cuerpo. Sus palabras nos recuerdan que no se trata solo de "comentarios inapropiados", sino de un sistema integral que reduce a las actrices a su apariencia y condiciona sus carreras a la conformidad física.

Un testimonio que resuena mucho más allá de Charmed

La historia de Rose McGowan ha tenido tanta repercusión porque da voz a una experiencia compartida por muchas mujeres, tanto dentro como fuera de Hollywood: sentirse constantemente evaluadas, juzgadas y medidas por su peso. Al exponer estas prácticas, la actriz nos invita a repensar los estándares impuestos por la industria y a rechazar la idea de que la gordofobia es un "costo normal" de la profesión.

Tras la nostalgia por las series de culto se esconde otra historia: una de control, comentarios y presión silenciosa. Hoy, Rose McGowan decide romper su silencio, y su testimonio actúa como un poderoso conjuro contra un sistema que, durante demasiado tiempo, ha confundido a las mujeres con productos.