"Mi cuerpo me pertenece": Esta modelo reflexiona sobre su relación con la cirugía estética.

La celebridad estadounidense Courtney Stodden afirma que, al someterse a una cirugía para "reducir parte de su figura", está "recuperando el control de su cuerpo". Se trata de una decisión personal, que vincula con un pasado tristemente marcado por un matrimonio que tuvo cuando solo tenía 16 años.

"Mi cuerpo me pertenece"

Según TMZ , Courtney Stodden se sometió a una reducción de senos en la consulta del cirujano Stuart Linder en Beverly Hills. En lugar de una extirpación completa, sus implantes fueron reemplazados por otros más pequeños. Cabe destacar que el anuncio de la intervención coincidió con su decimoquinto aniversario de bodas, lo que le otorgó un importante significado simbólico.

Porque más allá de la estética, lo que Courtney Stodden reivindica es una verdadera recuperación de su cuerpo. "Por primera vez en mi vida, siento que mi cuerpo me pertenece, en lugar de pertenecer al público que lo consumió incluso antes de que me convirtiera en mujer", explicó en Instagram . Cuenta que se puso sus primeros implantes a los 18 años, como para demostrarse a sí misma que era mujer, una decisión que, en aquel momento, no le correspondía tomar.

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La carga del matrimonio a los 16 años

Esta declaración pública está intrínsecamente ligada a su historia de vida. En 2011, con tan solo 16 años, Courtney Stodden se casó con el actor estadounidense Doug Hutchison, 35 años mayor que ella, una unión que, con razón, provocó indignación. La pareja se separó en 2018 y se divorció en 2020. Tras convertirse en una firme defensora contra el matrimonio infantil, Courtney Stodden ahora rechaza cualquier visión idealizada del tema. «Un matrimonio infantil no es una historia de amor. Es la historia de una niña que sobrevive, a la vista de todos, a un trauma adulto», declaró en Instagram .

La cirugía también responde a razones prácticas: según ella, unos implantes más pequeños serán "más saludables para su cuerpo", especialmente para su espalda. Con su característico sentido del humor, Courtney Stodden resumió su estado de ánimo: "un torso más pequeño, más tranquilidad". Ante los pocos internautas que desaprobaron su decisión, reiteró lo obvio: es su cuerpo y solo su decisión.