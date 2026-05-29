Este atuendo que luce la actriz Megan Stalter está dividiendo a los usuarios de internet.

En los American Music Awards (AMAs 2026), la comediante, actriz y cantante estadounidense Megan Stalter volvió a romper con la tradición de la alfombra roja con su atuendo. Su look ha generado gran revuelo en las redes sociales.

Una "parte superior" hecha de pelo

En la 52.ª edición de los American Music Awards en Las Vegas, Megan Stalter optó por un look radical. En lugar de un vestido de noche, apareció en topless, con su larguísima melena negra peinada hacia adelante para cubrir su pecho, dejando su espalda al descubierto. La ilusión fue ingeniosamente orquestada: en las fotos de primer plano, cuando su cabello se movía, se veía claramente que llevaba algo puesto, disipando la idea de desnudez total.

Para completar su look, Megan Stalter optó por jeans y botas negras de punta cuadrada, cejas muy finas y depiladas, y un maquillaje de ojos impactante. Su peinado, obra de Clayton Hawkins, se convirtió en la pieza central del conjunto.

Un sketch cómico protagonizado por Paul W. Downs.

Este look fue principalmente una broma, ideada por ambos. Megan Stalter estuvo acompañada por su amigo y compañero de reparto de la serie de comedia dramática estadounidense "Hacks", Paul W. Downs, quien le dio el toque final cepillándole el pelo en la alfombra con un cepillo brillante. El dúo, encargado de presentar el premio al mejor álbum de rock alternativo, apareció disfrazado de una banda punk, haciendo bromas durante todo el evento.

Ambas llevaban pelucas, vaqueros a juego y, como toque final, hebillas de cinturón adornadas con los rostros de la otra. Cuando les preguntaron si estaban haciendo cosplay, juraron que era su atuendo de diario, a lo que Megan Stalter respondió con humor: "¿A quién estamos imitando? ¿A dos modelos guapísimas que hacen música?".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MTV (@mtv)

Un habitual en la alfombra roja "poco convencional".

Esta no es la primera vez que Megan Stalter desafía las reglas de la moda. En enero, en los Critics' Choice Awards, se unió a Paul W. Downs para recrear el look naranja que se hizo viral entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet en el estreno de Marty Supreme. Unos meses antes, en los Emmy de 2025, también causó revuelo al desafiar el código de vestimenta con jeans y camiseta. Todos estos son gestos de rebeldía contra la industria de la moda, que han convertido a Megan Stalter en una habitual de las ceremonias más comentadas.

Un atuendo que genera opiniones encontradas.

En las redes sociales, muchos fans elogiaron la audacia y el humor del dúo, colmándolos de comentarios admirativos sobre su peinado e incluso pidiendo una gira conjunta. Sin embargo, mientras que algunos lo vieron como "un soplo de aire fresco" y "una refrescante dosis de humor" en medio de la seriedad de la alfombra roja, otros lo denunciaron como un intento deliberado de "generar revuelo". Megan Stalter, fiel a su estilo, parece aceptar esta polarización por completo.

Lo cierto es que, más allá de las reacciones y los debates, el cuerpo o la apariencia de una mujer —como la de cualquier otra persona— no debería ser objeto de juicio. Cada quien se viste como quiere, se expresa como le parece y se muestra tal como es.

Con su característico peinado y su ingeniosa interacción con Paul W. Downs, Megan Stalter ha logrado su objetivo: acaparar la atención y seguir difuminando los límites entre la moda y la comedia. Una cosa es segura: en cada alfombra roja, derrocha excentricidad y se niega rotundamente a pasar desapercibida.