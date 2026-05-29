En la alfombra roja, Camila Mendes irradia belleza con un vestido vaporoso.

Léa Michel
@camimendes / Instagram

La actriz y productora estadounidense Camila Mendes causó sensación en el estreno londinense de la película "Masters of the Universe". Conocida por su papel en la serie de televisión estadounidense "Riverdale", optó por un look minimalista y discreto. Su apariencia fue elogiada en internet por su "sofisticación y sencillez".

Un vestido blanco y ligero

La pieza central del look de Camila Mendes es un etéreo vestido de seda blanca. El diseño presenta un escote pronunciado y espalda descubierta, un detalle de lazo en la cintura y el escote, y una falda fluida con una abertura frontal. El resultado es una imagen de fluidez y sencillez.

Accesorios elegantes y tratamientos de belleza

Para completar este atuendo, Camila Mendes optó por sandalias de tacón de la marca Femme LA y un collar de perlas "sunset" de Retrofête. Para su maquillaje, el artista Alex Babsky se centró en cejas definidas, ojos acentuados y un sutil labial rosa. Un detalle notable: lentes de contacto azules, un guiño a Teela, el personaje que interpreta en la película "Masters of the Universe". Su peinado, un bob ondulado con raya lateral, fue obra del estilista Christian Wood, y el look completo fue supervisado por la estilista Molly Dickson.

Esta aparición forma parte de la promoción de "Masters of the Universe", la adaptación cinematográfica de la serie animada del mismo nombre, que se estrenará en cines el 5 de junio. Con esta elección de moda, Camila Mendes confirma su gusto por la elegancia discreta, donde la ligereza de los tejidos y los accesorios perfectos priman sobre un efecto ostentoso.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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