Este vestido "ilusorio" que luce Jennifer Lopez está causando sensación.

Fabienne Ba.
@jlo / Instagram

Para el estreno de la comedia romántica estadounidense "Office Romance", Jennifer Lopez optó por un vestido con efecto "ilusión" que inmediatamente causó furor en internet.

Jennifer Lopez ilumina el estreno de "Office Romance".

Jennifer Lopez hizo una entrada espectacular en el estreno mundial de la nueva película de Netflix, "Office Romance", en el emblemático Egyptian Theatre de Los Ángeles. Una vez más, brilló en la alfombra roja, deslumbrando a los fotógrafos con un vestido de alta costura que era a la vez teatral y sofisticado. Fue una muestra más de que es una de las figuras más confiables de la alfombra roja de Hollywood, fiel a su predilección por las apariciones espectaculares.

Un vestido negro con efecto "ilusión" de Atelier Versace.

Contrariamente a lo que cabría esperar, la pieza central de este look no era colorida, sino negra: un vestido de archivo de Atelier Versace. Sin tirantes, combinaba encaje, paneles transparentes y adornos de cristal para lograr un impactante efecto de ilusión. El corpiño, similar a un corsé, estaba estructurado por bandas brillantes de cristales colocadas sobre paneles transparentes, creando un juego de transparencias perfectamente controlado. La voluminosa falda de satén caía en una larga cola que se extendía por la alfombra roja. El contraste entre la ligereza del encaje y el tejido satinado le otorgaba al conjunto una profundidad casi teatral, diseñada para ser fotografiada desde todos los ángulos.

Cabello liso y maquillaje bronceado

Fiel a su estilo característico, Jennifer Lopez optó por un maquillaje minimalista para que el vestido fuera el protagonista. Llevaba el cabello castaño caramelo liso con raya al medio, y su maquillaje presentaba tonos bronceados, ojos ahumados y un brillo labial nude. Un sencillo anillo de diamantes completaba el conjunto. Esta discreta elección, en contraste, realzó el impacto del vestido.

Un look que está incendiando internet.

Las imágenes de Jennifer Lopez en la alfombra roja se viralizaron rápidamente, y muchos en internet la aclamaron como uno de sus momentos de moda más memorables del año. Combinando la elegancia de una estrella con un talento innato para el espectáculo, Jennifer Lopez confirmó su maestría para convertir cada aparición en un verdadero evento de moda.

Con este vestido negro de efecto ilusión, Jennifer Lopez nos regala otra lección de estilo en la alfombra roja de "Office Romance". Demuestra, una vez más, que la audacia y la elegancia no son incompatibles, y que, en cuanto aparece, todas las miradas se posan en ella.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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