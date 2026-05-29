Con un look "gótico" negro, Karol G causó sensación en la alfombra roja.

Anaëlle G.
@karolg / Instagram

En los American Music Awards (AMAs) de 2026, la cantante colombiana de trap latino y reguetón, Karol G, optó por una estética oscura. Deslumbró en la alfombra roja con un top que incluía un conjunto de dos piezas negro.

Una silueta oscura para los American Music Awards.

En Las Vegas, Karol G llegó a la 52.ª edición de los American Music Awards con un atuendo decididamente oscuro. Su conjunto consistía en una blusa y una falda abullonada negra a juego. La blusa, con mangas rasgadas, la llevaba sobre un bralette triangular, dejando al descubierto su abdomen. Como accesorios, Karol G optó por unos largos pendientes turquesa.

En cuanto a belleza, el estilista César Deleón Ramírez creó rizos con efecto de agua salada que caían libremente sobre sus hombros. Su maquillaje lograba un equilibrio entre suavidad e intensidad: un rubor rosa chicle aplicado en los pómulos y el centro de los labios, contrastado con una sombra de ojos ahumada. Un hábil juego de contrastes que complementaba a la perfección el resto de su atuendo.

Un premio prestigioso y una actuación extraordinaria.

La velada de Karol G no terminó en la alfombra roja. Más tarde, recibió el Premio Internacional de Excelencia Artística, entregado por John Legend, un hito en su carrera. Para la ocasión, se cambió a un top bandeau asimétrico con cuentas y una minifalda de malla asimétrica, complementado con zapatos de tacón transparentes con punta abierta.

Con este atuendo, también interpretó en el escenario su éxito de 2025, "Ivonny Bonita". Presentada por la rapera estadounidense Queen Latifah, la ceremonia en el MGM Grand Garden Arena reunió a otros artistas como el grupo femenino estadounidense Katseye, el cantante y músico de rock británico Billy Idol y el cantante y guitarrista de música country australiano Keith Urban.

Entre transparencias, deconstrucción y toques góticos, Karol G volvió a demostrar su audacia estilística. Galardonada y aclamada, transformó la noche de los AMAs en una verdadera consagración, tanto en la alfombra roja como en el escenario.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
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