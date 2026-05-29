"Estar demasiado delgada no es saludable": Sharon Stone ofrece un mensaje que invita a la reflexión.

La actriz y productora estadounidense Sharon Stone rechaza los dictados de la delgadez y la "eterna juventud". En una entrevista sincera, comparte su visión sobre el cuerpo y la edad con una franqueza que ha generado debate en las redes sociales.

Sharon Stone rechaza la presión por estar delgada.

Tras una impactante aparición en el Festival de Cannes, Sharon Stone se sinceró con una franqueza poco común en las páginas de la revista Vogue . Desde su casa en Beverly Hills, la inolvidable Catherine Tramell de "Instinto Básico" reflexiona sobre cómo cuida su cuerpo y su mente. Lejos de ofrecer "soluciones milagrosas para adelgazar", comparte una filosofía de vida forjada a lo largo de los años. Y es precisamente al abordar la presión por estar delgada donde el mensaje de Sharon Stone resuena con tanta fuerza.

Si bien los tratamientos para bajar de peso están ganando popularidad en Hollywood, ella no se anda con rodeos. "Lo siento, pero tener bajo peso no es bueno, no es saludable", afirma sin rodeos. Ella, quien dice haber crecido en una industria donde nunca le dijeron que estaba "bien como era", ahora defiende las figuras felices y vibrantes: las de una mujer plena que disfruta de la vida y comparte con gusto una buena comida. Un mensaje que va en contra de las presiones imperantes.

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Un enfoque que une cuerpo y mente

Reducir el estilo de vida a un mero bienestar físico sería no comprender nada. Para Sharon Stone, cuerpo y mente son inseparables. La actriz lee textos budistas, medita en movimiento y combina yoga, ejercicios de respiración y coreografía según su estado de ánimo. Este enfoque holístico, donde el bienestar mental es tan importante como la forma física, ilustra un concepto de autocuidado que va mucho más allá de la mera apariencia. Es una visión que prioriza el equilibrio interior sobre el rendimiento estético.

Su perspectiva sobre las arrugas y la cirugía

La búsqueda de la "eterna juventud" tampoco le atrae. En lugar de someterse a un sinfín de procedimientos cosméticos, Sharon Stone anima a cada mujer a reflexionar profundamente sobre sí misma. "¿Por qué estoy en guerra conmigo misma? ¿Es algo que puedo solucionar quirúrgicamente o algo que necesito analizar íntimamente?", resume. Este enfoque replantea la relación con la edad como una cuestión de autoaceptación, muy alejada de la presión por la perfección tan común en la industria cinematográfica.

Una superviviente que nunca dejó de crear

En 2001, a los 43 años, un derrame cerebral grave la apartó de los platós durante años, en una industria que rara vez perdona las ausencias, especialmente de las mujeres. Sin embargo, Sharon Stone nunca dejó de crear, y ahora divide su tiempo entre el cine, la escritura y la pintura, disciplina por la que está recibiendo elogios de la crítica. Su motivación sigue intacta: trabajar, pase lo que pase. Y cuando recuerda aquella fotografía ya icónica, con el brazo en alto en la alfombra roja de Cannes unos meses después de su derrame cerebral, solo una palabra le viene a la mente con emoción: superviviente.

Sharon Stone ofrece así una auténtica filosofía de autoaceptación, un contrapunto a los dictados de la delgadez y la "eterna juventud". Al defender los "cuerpos plenos y vibrantes", al unir lo físico y lo mental, nos recuerda que cuidarnos no significa declararnos la guerra. Un mensaje valioso, transmitido por una mujer que se define, ante todo, como una superviviente.