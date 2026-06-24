Paris Hilton luce un estilo muy americano en las gradas del Mundial.

Julia P.
@parishilton / Instagram

Como era de esperar, Paris Hilton no pasó desapercibida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Presente en las gradas para apoyar al equipo de Estados Unidos, la empresaria estadounidense optó por un look 100% patriótico que, sin duda, no dejó indiferentes a los internautas, hasta el punto de generar opiniones encontradas en los comentarios.

Un look 100% americano

Para la ocasión, Paris Hilton adoptó los colores nacionales, desde el rojo hasta el blanco y el azul. Lució la camiseta de rayas rojas y blancas de la selección estadounidense, que combinó con pantalones vaqueros acampanados adornados con estrellas, guantes azules sin dedos de cuero y gafas de sol azules de montura gruesa. Completó el look con su larga melena rubia y ondulada. Fue la manera de Paris Hilton de fusionar su estilo habitual con el espíritu festivo y patriótico del evento.

Reacciones mixtas

Las opiniones estaban divididas en los comentarios: mientras que algunos internautas elogiaron un atuendo atrevido, divertido y perfectamente acorde con la temática, otros consideraron el conjunto un tanto teatral. Algunos incluso cuestionaron su verdadero interés por el fútbol. Cabe recordar que la apariencia o el físico de una persona nunca deben utilizarse para evaluar su legitimidad en ningún ámbito.

Si bien esto aplica a todos, las mujeres aún se enfrentan con demasiada frecuencia a estereotipos persistentes en el mundo del fútbol. Ser aficionada, seguidora o experta en este deporte no tiene nada que ver con el género: las mujeres pueden disfrutar y seguir el fútbol con el mismo entusiasmo y conocimiento que los hombres. Es hora de dejar de lado los clichés que las presentan solo como figuras públicas o como personas que no saben nada del juego.

Entre un patriotismo a ultranza y un estilo espectacular, Paris Hilton hizo una aparición destacada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Más allá de su estilo, estuvo allí para apoyar a la selección nacional y asistió al partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en el estadio de Los Ángeles, que los estadounidenses ganaron de forma contundente (4-1).

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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