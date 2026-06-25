Con un vestido adornado con plumas, Nina Dobrev retoma la tendencia nupcial.

La actriz y modelo búlgaro-canadiense Nina Dobrev causó sensación en la alfombra roja del Festival de Cine de Taormina, en Italia. Reinterpretó la tendencia nupcial —inspirada en los vestidos de novia— con una espectacular creación adornada con plumas y cristales. Su aparición, sin duda, no pasó desapercibida.

Un vestido adornado con plumas

Para la ocasión, Nina Dobrev lució un vestido corsé sin tirantes, diseñado a medida por One/Of by Patricia Voto. El corpiño ajustado presentaba un motivo floral jacquard, que combinaba delicados tallos verdes con coloridas flores en tonos azules, rosas y amarillos. A la altura del muslo, la tela se transformaba en un ligero tul cubierto de borlas de plumas rosas que ondeaban con cada movimiento. Aplicaciones de plumas y cristales brillantes adornaban el vestido, aportando un toque dramático a la silueta.

Una reinterpretación de la tendencia nupcial

Si bien el vestido, visto de lejos, evocaba la discreta elegancia de un vestido de novia, de cerca deparaba muchas sorpresas. Lejos del minimalismo habitual de los vestidos blancos, Nina Dobrev optó por una versión teatral y texturizada, donde las plumas y los diamantes de imitación desafiaban las normas establecidas. Fue una forma de reinventar la tendencia nupcial, tan popular en la alfombra roja, infundiéndole un toque de audacia y fantasía.

Accesorios cuidadosamente seleccionados

Para complementar esta pieza clave, Nina Dobrev optó por unas sandalias plateadas de tiras con efecto iridiscente que hacían juego con el brillo de los cristales de su vestido. Completó el look con pendientes de diamantes y un maquillaje ligero en tonos rosados. Más tarde ese mismo día, en una sesión de fotos, Nina Dobrev eligió un segundo look, más minimalista: un vestido capa gris perla, drapeado sobre los hombros, combinado con sandalias blancas.

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En el Festival de Cine de Taormina por su cortometraje

Esta aparición coincidió con un momento significativo para la actriz. Nina Dobrev se encontraba en Taormina para presentar su cortometraje "General Admission", del cual es productora y protagonista. En la alfombra roja, posó junto a sus compañeros de reparto, confirmando su desenvoltura como actriz, igual de cómoda frente a la cámara que bajo los focos.

Con este vestido adornado con plumas, Nina Dobrev protagonizó una de las apariciones más impactantes del Festival de Taormina. Una muestra de estilo que sin duda inspirará a muchas futuras novias que buscan originalidad.