Con una silueta minimalista, la modelo Kaia Gerber revive una tendencia de los años 90.

La modelo y actriz estadounidense Kaia Gerber tiene un estilo innato. En Instagram, compartió imágenes de su nueva campaña de moda, donde luce un look completamente negro con una estética minimalista. Esta serie de fotografías se inspira en la década de los 90 y confirma el gran regreso de esa época.

Un look minimalista totalmente negro.

Para esta campaña, Kaia Gerber optó por un atuendo completamente negro. Lució un body combinado con una chaqueta bomber, medias transparentes, zapatos de tacón plateados y gafas de sol. Un toque de labial rojo escarlata aportó un vibrante contraste al conjunto, que de otro modo habría sido oscuro. Posando junto a un coche deportivo negro en una pose cuidadosamente calculada, la modelo encarnó a la perfección la estética limpia y gráfica de la sesión fotográfica.

Un guiño a la década de 1990.

Más allá de las prendas en sí, esta campaña evoca toda una estética. El look completamente negro, los tejidos discretos y la estética de "supermodelo recién salida de la pasarela" remiten directamente al minimalismo de los años 90. La fotografía granulada, con un aire cinematográfico, refuerza aún más esta sensación vintage. Es una forma de revivir una década cuya influencia sigue creciendo en la moda contemporánea.

Heredera del estilo de las supermodelos

Esta elección no es casual. Hija de la legendaria supermodelo estadounidense Cindy Crawford, un ícono absoluto de las pasarelas de los años noventa, Kaia Gerber se presenta como la heredera natural de esa elegancia. Al adoptar el estilo minimalista que hizo famosas a las modelos de aquella época, Kaia Gerber rinde un sutil homenaje a esta época dorada de la moda, sin dejar de anclarla en el presente.

Una campaña elogiada por los fans.

Como era de esperar, la publicación fue un éxito entre los seguidores de Kaia Gerber. Muchos elogiaron la naturalidad y la seguridad que transmitía en las fotos, así como la coherencia general de la campaña. Este éxito confirma la posición de Kaia Gerber como una de las estrellas emergentes de su generación, en la intersección de la moda y la imagen.

Con este look minimalista totalmente negro, Kaia Gerber demuestra que una silueta sencilla y depurada puede ser suficiente para causar una impresión duradera. Al revivir los códigos de los años noventa, presenta una campaña elegante y nostálgica a la vez. Una prueba de que esta década sigue inspirando la moda y a quienes la crean.

