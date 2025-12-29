Search here...

Demi Moore y sus hijas, vestidas en pijama, causan sensación estas Navidades.

En cada aparición, Demi Moore irradia elegancia y encanto natural. Para Navidad, la actriz de Hollywood optó por cambiar sus atuendos de alfombra roja por un look acogedor. Rodeada de sus tres hijas —Rumer, Scout y Tallulah Willis—, Demi Moore compartió una serie de fotos familiares adorables donde todas lucieron pijamas navideñas a juego.

Una conmovedora reunión familiar

En una publicación compartida en Instagram, Demi Moore ofreció un vistazo a su acogedora Navidad familiar. El día estuvo lleno de risas, animales y una maravillosa y cálida atmósfera invernal. La actriz y sus hijas posaron juntas, rodeadas de sus seres queridos, todas vestidas con trajes a cuadros rojos y blancos a juego. Para completar la escena, Demi lució un gorro de Papá Noel, añadiendo un toque divertido a la atmósfera, por lo demás conmovedora.

El título de la publicación, "Jo, jo, jo... Perros, patos, pijamas y nieve 🐕🦆😴❄️" , resume a la perfección el espíritu de sencillez y cordialidad que emanan estas imágenes. Entre perros, patos y nieve, la familia Moore prioriza el placer de estar juntos.

Están tan cerca que parecen gemelos.

Lo que impresionó a los internautas fue el asombroso parecido entre Demi Moore y sus hijas. Con sonrisas idénticas, cabello largo y castaño y un vínculo tan estrecho, las cuatro mujeres parecen literalmente copias idénticas. Los comentarios elogiosos abundaron bajo la publicación: "¡Gemelas perfectas!" o "¡El encanto viene de la mano!".

Las tres jóvenes, nacidas de su anterior matrimonio con Bruce Willis, mantienen un estrecho vínculo familiar, incluso tras la separación de sus padres. A pesar de la ausencia del actor en las fotos, Demi y Bruce se mantienen unidos en torno a sus hijos, un vínculo que se ha fortalecido aún más desde el diagnóstico de demencia del actor, al que Demi Moore ha apoyado con compasión.

Una Navidad llena de dulzura y serenidad.

Entre giras promocionales y apariciones glamurosas, Demi Moore parece disfrutar de cada momento de tranquilidad con su familia. Tras un año ajetreado, la actriz se toma un merecido descanso, demostrando que sabe compaginar a la perfección la vida pública y familiar.

Ya sea en pijama o en vestido de gala, Demi Moore encarna esa elegancia relajada que es únicamente suya: una simplicidad sincera que es su mayor encanto.

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
A sus 61 años, Monica Bellucci adopta un nuevo color de pelo que lo cambia todo

