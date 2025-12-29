"Absolutamente impresionante": el atuendo azul de Victoria Beckham está generando mucho revuelo en las redes sociales.

Victoria Beckham desató recientemente la polémica en la boda de Holly Ramsay, hija del famoso chef Gordon Ramsay, al lucir un vestido verde azulado de su colección. Esta creación emblemática ha generado diversas reacciones en Instagram y X (antes Twitter), desde elogios hasta duras críticas.

Vestido verde azulado, firma de Beckham

Ajustada en la parte superior, acampanada en la inferior y ceñida con un lazo drapeado, esta prenda de jersey elástico cautiva por su fluidez y caída impecable. El tejido se adapta delicadamente al cuerpo ofreciendo una comodidad absoluta, y su sutil brillo le confiere una elegancia discreta pero a la vez firme. "La abertura frontal es muy favorecedora y cómoda", explica Victoria Beckham en una historia de Instagram, adelantando su colección ya agotada.

La diseñadora británica juega con las proporciones y los volúmenes para realzar la figura con una sofisticación discreta. Con un chal de micropiel, un clutch plateado brillante, tacones abiertos y joyas de diamantes, Victoria Beckham deslumbró, encarnando a la perfección la fusión del glamour moderno y la simplicidad chic. Cada detalle, desde el corte hasta los accesorios, parece diseñado para capturar la luz, convirtiendo este conjunto en un imprescindible para las noches elegantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Polémica: "¿Eclipsando a la novia?"

Acompañada de su esposo David y sus hijos (Romeo, Harper y Cruz), la llegada de Victoria Beckham no pasó desapercibida. Apenas bajó del coche, la diseñadora desató una lluvia de flashes... pero también una avalancha de críticas. En redes sociales, llovieron los comentarios: "Intentó eclipsar a la novia", "Demasiado elegante para una boda", "Look austero". Algunos internautas criticaron su seriedad frente a las cámaras, calificándola de fría o incluso altiva; otros opinaron que su estilo minimalista y ultrasofisticado le robó protagonismo a las damas de honor, vestidas con colores deliberadamente más suaves y contrastantes.

Como suele ocurrir, la controversia alimenta la admiración. Instagram está repleto de comentarios como "Absolutamente guapísima", "Perfección invernal" y "Color divino", junto con comentarios burlones sobre su "expresión silenciosa", que se ha convertido casi en su sello personal. El video, visto por millones de internautas, confirma una cosa: Victoria Beckham domina el arte de la imagen. En cuestión de segundos, transforma una simple apariencia en una declaración de estilo, convirtiendo el evento en una auténtica pasarela, intencionalmente o no.

Teal, el polémico éxito de 2026

Omnipresente en toda la colección, desde las piezas estructuradas de mediodía hasta las siluetas de noche, este azul profundo con matices azul pato marca un fuerte regreso, a pesar de la controversia que ha suscitado. Considerado demasiado oscuro por algunos, demasiado atrevido por otros, divide tanto como cautiva.

Lejos de resistirse a las críticas, Victoria Beckham lo transformó en una herramienta para generar deseo, orquestando una campaña publicitaria involuntaria pero notablemente efectiva. El resultado: el verde azulado emergió como una alternativa sofisticada a los omnipresentes tonos pastel. Un tono impactante, diseñado para quienes prefieren la actitud a la discreción.

En resumen, Victoria Beckham confirma una vez más su estatus como icono de estilo capaz de generar debate. Entre la admiración y las críticas, su vestido verde azulado capturó la atención de todos, demostrando que la moda puede ser tanto una forma de arte como una forma de expresión personal.