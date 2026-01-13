Search here...

Con un vestido rojo, Jennifer López abraza su lado "showgirl".

Léa Michel
@jlo/Instagram

Con un vestido rojo, Jennifer Lopez despliega su lado más vedette y ofrece uno de los looks más espectaculares del fin de semana previo a los Globos de Oro 2026. Demuestra una vez más que domina a la perfección los códigos de Hollywood, equilibrando la elegancia con el espectáculo.

Un vestido rojo diseñado para el espectáculo.

Para la fiesta Vanity Fair x Amazon MGM Studios, celebrada en el Bar Marmont de Los Ángeles, Jennifer Lopez optó por un vestido rojo largo, adornado con cuentas, con un top bandeau y una falda que revelaba sutilmente su figura. El corsé acentuaba su cintura, mientras que las cuentas y las transparencias realzaban el efecto de corista, evocando un elegante traje de cabaret.

Detalles glamorosos: piel, joyas y maquillaje.

La cantante se puso una chaqueta corta roja de piel sintética y un clutch de terciopelo a juego para acentuar el aire teatral y de diva del conjunto. Su cabello color caramelo lució rizos voluminosos, combinados con un labial burdeos intenso y una gargantilla brillante que le dio un toque de luz a su escote.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Jennifer Lopez (@jlo)

Un mensaje de moda tras un comienzo de año turbulento

Esta aparición coincide con la presentación de Jennifer Lopez en los Globos de Oro de 2026, a pesar de no haber recibido una nominación por su aclamado papel en "El beso de la Mujer Araña". Con el trasfondo de su divorcio ya formalizado de Ben Affleck, parece estar usando la moda como una declaración de intenciones: la de una mujer independiente, siempre en el punto de mira y con el control de su imagen.

En definitiva, esta aparición con un vestido rojo de cuentas confirma a Jennifer Lopez como una auténtica corista moderna, capaz de transformar un simple evento previo a los Globos de Oro en un miniespectáculo por sí sola. Su look, que combina telas transparentes, pieles y joyas brillantes, revela a una mujer que, más que nunca, abraza la autopresentación como parte integral de su identidad pública.




La respuesta de Kendall Jenner a los rumores de cirugía plástica divide a los fans

