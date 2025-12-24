Lo que esta supermodelo habría ganado por aparecer un minuto en una película de culto

Veintidós años después de su estreno, "Love Actually" sigue revelando sus secretos. Esta comedia romántica británica, convertida en un clásico navideño, contó con un elenco prestigioso, desde Hugh Grant hasta Emma Thompson y Liam Neeson. Sin embargo, es una aparición brevísima la que vuelve a generar expectación: la de la supermodelo Claudia Schiffer, cuyos honorarios por aproximadamente un minuto de tiempo en pantalla son asombrosos.

Un papel fugaz… pero dorado.

En el clásico de culto de Richard Curtis, estrenado en 2003, Claudia Schiffer hace una aparición memorable en el acto final. Interpreta a Carol, una madre a quien el viudo Daniel, interpretado por Liam Neeson, conoce en la escuela de su hijo. El guiño a la película original es encantador: al principio de la película, Daniel bromea con su hijastro Sam diciéndole que con gusto se enamoraría de la supermodelo alemana.

Lo que acapara los titulares hoy no es tanto este giro argumental como la cuantía del cheque. Según el libro de Andrew Holmes, "How Much?!: The $1000 Omelette… and 1100 Other Astonishing Money Moments", Claudia Schiffer supuestamente cobró 350.000 dólares (aproximadamente 298.550 euros) por esta aparición en pantalla de apenas un minuto. En otras palabras, la modelo, actriz y productora de cine alemana supuestamente ganó casi 4.500 libras (5.155 euros) por segundo de rodaje. Un récord que resume a la perfección los excesos de Hollywood, en sus facetas más fascinantes (o más absurdas), según se mire.

Cuando la estrella se convierte en símbolo del sueño británico

Aunque la escena fue breve, dejó una huella imborrable en los espectadores. Claudia Schiffer, entonces en la cima de su popularidad, encarnaba la elegancia y el glamour internacionales que "Love Actually" buscaba celebrar. Su mera presencia bastaba para realzar el encanto de la película, contribuyendo a su carácter de "cuento navideño moderno".

Emma Thompson, quien también protagonizó la película y fue elogiada por su conmovedora actuación, admitió sentirse mal pagada en ese momento. Aunque su salario nunca fue revelado, su comentario resalta el marcado contraste entre el salario de los papeles principales y el de un cameo de apenas unos segundos.

Cifras que no dejan indiferente a nadie

Este tipo de revelación sobre los salarios en Hollywood es tan fascinante como sugerente. La opinión pública oscila entre la admiración y la incredulidad: ¿debería verse como una recompensa al prestigio y la imagen de un ícono mundial, o como un síntoma de un desequilibrio evidente en la industria cinematográfica? Lo cierto es que casi 20 años después, "Love Actually" sigue inspirando sueños y generando debate, incluso tras bambalinas.

Un minuto en la pantalla, pero una marca eterna en la historia del cine romántico: Claudia Schiffer demostró finalmente que a veces sólo se necesitan unos segundos para causar una impresión... y en los estados financieros.