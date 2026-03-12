"Está deslumbrante": Selena Gomez deslumbra con una mirada radiante

La maquilladora Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) compartió una selfie dorada de la cantautora, actriz, productora y empresaria estadounidense Selena Gomez en Instagram, capturando un brillo primaveral bajo la luz natural.

Un maquillaje "glow" en tonos cálidos y luminosos

En esta foto bañada por el sol, Selena Gomez luce un maquillaje bronceado impecable: iluminador dorado que esculpió sus pómulos, sombra de ojos iridiscente color melocotón para un brillo radiante, ojos ahumados sutiles con pestañas alargadas y labios rosados, carnosos y brillantes. Su cabello castaño ondulado cae libremente en cascada, enmarcando una sonrisa segura, todo ello envuelto en un suéter negro texturizado que contrasta con elegancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JENNA NICOLE (@jennanicoleofficial)

Autenticidad y luz natural

Esta selfie, tomada en un interior con una claraboya inundada de luz, resalta la piel natural de Selena Gomez, dándole un aspecto radiante y vibrante que evoca un amanecer soleado. Jenni Nicole crea un look de belleza natural, perfecto para un look veraniego.

Los fans están extasiados: "¡Qué sol tan intenso!"

Los comentarios explotan de admiración: "¡Es sublime, ese brillo solar es una locura!" , o "¡Super soleada Selena, iluminas todo!" , se entusiasman los fans, elogiando este maquillaje que captura la esencia alegre y radiante de Selena Gomez.

En resumen, Selena Gomez, con el estilismo de Jenni Nicole, encarna una belleza radiante en esta luminosa selfie que celebra un brillo sencillo y radiante. Un look inspirador que demuestra que el verdadero brillo a veces se consigue con luz natural y maquillaje luminoso.