"Está deslumbrante": Selena Gomez deslumbra con una mirada radiante

Léa Michel
@jennanicoleofficial/Instagram

La maquilladora Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) compartió una selfie dorada de la cantautora, actriz, productora y empresaria estadounidense Selena Gomez en Instagram, capturando un brillo primaveral bajo la luz natural.

Un maquillaje "glow" en tonos cálidos y luminosos

En esta foto bañada por el sol, Selena Gomez luce un maquillaje bronceado impecable: iluminador dorado que esculpió sus pómulos, sombra de ojos iridiscente color melocotón para un brillo radiante, ojos ahumados sutiles con pestañas alargadas y labios rosados, carnosos y brillantes. Su cabello castaño ondulado cae libremente en cascada, enmarcando una sonrisa segura, todo ello envuelto en un suéter negro texturizado que contrasta con elegancia.

Autenticidad y luz natural

Esta selfie, tomada en un interior con una claraboya inundada de luz, resalta la piel natural de Selena Gomez, dándole un aspecto radiante y vibrante que evoca un amanecer soleado. Jenni Nicole crea un look de belleza natural, perfecto para un look veraniego.

Los fans están extasiados: "¡Qué sol tan intenso!"

Los comentarios explotan de admiración: "¡Es sublime, ese brillo solar es una locura!" , o "¡Super soleada Selena, iluminas todo!" , se entusiasman los fans, elogiando este maquillaje que captura la esencia alegre y radiante de Selena Gomez.

En resumen, Selena Gomez, con el estilismo de Jenni Nicole, encarna una belleza radiante en esta luminosa selfie que celebra un brillo sencillo y radiante. Un look inspirador que demuestra que el verdadero brillo a veces se consigue con luz natural y maquillaje luminoso.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
Con un vestido adornado con cristales, Lucy Liu atrae todas las miradas.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Con un vestido adornado con cristales, Lucy Liu atrae todas las miradas.

Con un vestido con incrustaciones de cristales, la actriz, productora, directora, pintora y escultora estadounidense Lucy Liu causó...

A sus 60 años, Cindy Crawford muestra su look sin maquillaje y comparte su rutina matutina.

La supermodelo estadounidense Cindy Crawford demuestra que no necesita artificios para brillar. La icónica modelo apareció recientemente sin...

Combinando fuerza y elegancia, esta gimnasta olímpica ofrece uno de sus looks más potentes.

Combinando fuerza y elegancia, la gimnasta artística estadounidense Jordan Chiles presentó uno de sus looks más impactantes. En...

La actriz Lily-Rose Depp está reviviendo el estampado de leopardo con estilo.

Las tendencias de moda suelen resurgir tras considerarse anticuadas. El estampado de leopardo es un claro ejemplo. Durante...

«Un carisma poco común»: a sus 57 años, Gillian Anderson demuestra que la pasarela está abierta a todas las edades.

La actriz estadounidense Gillian Anderson, estrella de "Los expedientes secretos X", caminó con confianza durante la Semana de...

"La nueva Pamela Anderson": esta modelo deja huella en el elenco de la próxima "Baywatch"

La modelo y personalidad televisiva estadounidense Brooks Nader se ha unido al elenco de la nueva versión de...