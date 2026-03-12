"Está deslumbrante": Selena Gomez deslumbra con una mirada radiante

La maquilladora Jenni Nicole (@jennanicoleofficial) compartió una selfie dorada de la cantautora, actriz, productora y empresaria estadounidense Selena Gomez en Instagram, capturando un brillo primaveral bajo la luz natural.
Un maquillaje "glow" en tonos cálidos y luminosos
En esta foto bañada por el sol, Selena Gomez luce un maquillaje bronceado impecable: iluminador dorado que esculpió sus pómulos, sombra de ojos iridiscente color melocotón para un brillo radiante, ojos ahumados sutiles con pestañas alargadas y labios rosados, carnosos y brillantes. Su cabello castaño ondulado cae libremente en cascada, enmarcando una sonrisa segura, todo ello envuelto en un suéter negro texturizado que contrasta con elegancia.
Ver esta publicación en Instagram
Autenticidad y luz natural
Esta selfie, tomada en un interior con una claraboya inundada de luz, resalta la piel natural de Selena Gomez, dándole un aspecto radiante y vibrante que evoca un amanecer soleado. Jenni Nicole crea un look de belleza natural, perfecto para un look veraniego.
Los fans están extasiados: "¡Qué sol tan intenso!"
Los comentarios explotan de admiración: "¡Es sublime, ese brillo solar es una locura!" , o "¡Super soleada Selena, iluminas todo!" , se entusiasman los fans, elogiando este maquillaje que captura la esencia alegre y radiante de Selena Gomez.
En resumen, Selena Gomez, con el estilismo de Jenni Nicole, encarna una belleza radiante en esta luminosa selfie que celebra un brillo sencillo y radiante. Un look inspirador que demuestra que el verdadero brillo a veces se consigue con luz natural y maquillaje luminoso.