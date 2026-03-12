Con un vestido adornado con cristales, Lucy Liu atrae todas las miradas.

Con un vestido con incrustaciones de cristales, la actriz, productora, directora, pintora y escultora estadounidense Lucy Liu causó sensación en la alfombra roja de la Gala Mujeres del Año 2026 de TIME en Los Ángeles.

Un vestido retro del siglo XVIII

Lucy Liu lució un vestido midi de terciopelo negro adornado con borlas de cristal que iluminaban cada uno de sus movimientos. Las caderas, deliberadamente exageradas, evocaban las alforjas del siglo XVIII que usó María Antonieta, aportando un toque dramático y un fresco guiño a la historia. El conjunto se completó con sandalias de plataforma, un elegante clutch y una joya de diamantes con una llamativa piedra rosa. Con un diseño de Lee Harris, este conjunto fusionó exquisitamente la opulencia barroca con la elegancia contemporánea.

Cabello largo y natural

Tras lucir un bob corto en el tráiler de su película "Rosemead", Lucy Liu apareció en la Gala de la Mujer del Año 2026 de TIME con el pelo largo partido al medio y rizos sueltos y fluidos. Un maquillaje rosado en las mejillas y labios fucsia completaban el look chic.

Fans asombrados

Internet se volvió loco: "¡Lucy Liu, reina de la alfombra roja!" y "¡Los cristales y el vestido, eres sublim!" exclamaron los internautas, elogiando su audacia en la moda y su belleza atemporal.

En resumen, la actriz, productora, directora, pintora y escultora estadounidense Lucy Liu trasciende épocas con un vestido barroco de terciopelo y cristal, demostrando que la elegancia atemporal surge de la fusión de historia y modernidad. Este impactante look marca su regreso triunfal a la escena internacional de la moda.