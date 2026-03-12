Combinando fuerza y elegancia, esta gimnasta olímpica ofrece uno de sus looks más potentes.

Combinando fuerza y elegancia, la gimnasta artística estadounidense Jordan Chiles presentó uno de sus looks más impactantes. En la Gala Mujeres del Año 2026 de TIME, la medallista estadounidense deslumbró con un vestido plateado de Tony Ward Couture, que combinaba potencia atlética con la sofisticación de la alta costura.

Un vestido con cortes y un mensaje profundo

Jordan Chiles lució un vestido columna plateado, pieza de la colección Otoño/Invierno 2023/2024, en la Gala Mujer del Año 2026 de TIME. El vestido presentaba un escote asimétrico sin mangas y estaba completamente cubierto de lentejuelas. Un corte en la cintura estaba adornado con bordados burdeos y negros, evocando una "herida" que la hacía "más fuerte".

Este look diseñado por Jason Rembert resaltó la silueta de Jordan Chiles, con aretes de diamantes, un secado elegante de SherriAnn Cole y un maquillaje brillante con pestañas largas de Dee Carrion.

Una gala cargada de emociones

Antes de la velada, la gimnasta artística estadounidense Jordan Chiles participó en el Foro de Liderazgo de Mujeres del Año de TIME con un minivestido blazer de Helsa Studio con un gran lazo blanco en el cuello, junto a la jugadora de baloncesto estadounidense Chiney Ogwumike (WNBA/ESPN) y la futbolista internacional estadounidense Kelley O'Hara (fútbol olímpico), para un panel sobre el poder del deporte femenino, un entorno perfecto para su look resiliente.

Los aficionados quedaron cautivados por su fuerza

Las reacciones han llovido desde el evento: "¡Músculos y elegancia, Jordan eres una guerrera!" , o "¡Este corte es poderoso, llevas tu fuerza como una corona!" , exclaman los fans, celebrando a esta atleta olímpica que transforma las pruebas en triunfos de la moda.

En resumen, Jordan Chiles fusiona el atletismo de élite con la alta costura en un look que simboliza la resiliencia. Este vestido, "herido pero más fuerte", encarna a la perfección su trayectoria, demostrando que la verdadera elegancia nace de la vulnerabilidad expuesta libremente.

