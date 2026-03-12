La actriz Lily-Rose Depp está reviviendo el estampado de leopardo con estilo.

Las tendencias de moda suelen resurgir tras considerarse anticuadas. El estampado de leopardo es un claro ejemplo. Durante la Semana de la Moda de París, la actriz y modelo franco-estadounidense Lily-Rose Depp causó sensación con un atuendo que devolvió el protagonismo a este icónico estampado.

Una aparición notable en el desfile de moda de Chanel.

El desfile de Chanel Otoño/Invierno 2026/2027, celebrado en el Grand Palais durante la Semana de la Moda de París, reunió a numerosas celebridades del mundo del cine y la moda. Entre las invitadas de primera fila, Lily-Rose Depp brilló con un conjunto de estampado de leopardo de pies a cabeza. La actriz y modelo franco-estadounidense lució un vestido midi de tirantes anchos adornado con el estampado, combinado con un sombrero a juego. El conjunto se completó con accesorios más discretos, como un bolso Chanel burdeos y tacones en tonos neutros, que contrastaban con el estampado animal.

Un estampado de moda icónico

El estampado de leopardo ocupa un lugar especial en la historia de la moda. Popularizado en las décadas de 1940 y 1950, se ha convertido, con el paso de las décadas, en un símbolo de estilo audaz. En la década de 1960, ciertas casas de moda y personalidades del cine contribuyeron a su enorme popularidad. Posteriormente, en las décadas de 1990 y 2000, se adoptó en una amplia variedad de estilos, desde el chic de Hollywood hasta las influencias del rock. Incluso hoy, muchos diseñadores siguen retomando el estampado animal en sus colecciones.

Un look que combina lo vintage y lo moderno

El atuendo de Lily-Rose Depp combinó varias referencias estilísticas. El pequeño sombrero y el corte del vestido evocaban un estilo retro, mientras que la sencillez de los accesorios aportaba un toque más contemporáneo. Esta mezcla de influencias le dio al conjunto un aire vintage y moderno, a menudo asociado con el estilo parisino. Según las tendencias actuales, el estampado de leopardo se puede llevar con elegancia al combinarlo con prendas sobrias o accesorios minimalistas.

Un vínculo estrecho con la Casa Chanel

La presencia de Lily-Rose Depp en el desfile de Chanel no sorprende. La actriz y modelo franco-estadounidense mantiene una estrecha relación con la casa de moda desde hace varios años. Se convirtió en uno de los rostros de la marca desde muy joven, especialmente con la fragancia Chanel N.° 5. Esta colaboración también forma parte de una historia familiar, ya que su madre, Vanessa Paradis, ha estado vinculada a Chanel desde la década de 1990. Desde entonces, Lily-Rose Depp ha aparecido regularmente en los desfiles y eventos de la casa.

Con su impactante aparición en la Semana de la Moda de París, Lily-Rose Depp volvió a poner de moda el estampado de leopardo, un motivo icónico que la moda retoma con frecuencia. Combinando la herencia vintage con una interpretación contemporánea, este estilo demuestra una vez más que ciertas tendencias pueden trascender décadas sin perder relevancia.

