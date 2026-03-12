A sus 60 años, Cindy Crawford muestra su look sin maquillaje y comparte su rutina matutina.

La supermodelo estadounidense Cindy Crawford demuestra que no necesita artificios para brillar. La icónica modelo apareció recientemente sin maquillaje en un video de Instagram donde compartió su rutina de bienestar matutina, una combinación de autocuidado y delicadeza diaria.

Una belleza natural en su jacuzzi

Al despertar, Cindy luce un rostro natural, aún en pijama, antes de ponerse una bata y comenzar sus rituales. Se desliza en su jacuzzi al aire libre, como un chapuzón matutino, con el cabello recogido en un moño suelto y un sencillo collar de oro, abrazando su cuerpo y sus 60 años con serenidad, mientras la suave luz de la mañana acaricia su piel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cindy Crawford (@cindycrawford)

Una rutina de piel y bienestar altamente estructurada

Su mañana comienza alrededor de las 6:00 a. m. con algunos estiramientos al borde de la cama, seguidos de un cepillado en seco de las piernas para estimular la circulación. Continúa con un masaje facial con gua sha y luego sesiones de luz roja en el cuero cabelludo y el rostro; gestos que forman parte de su rutina personal para mantener la luminosidad de su piel y la vitalidad de su cabello, sin pretender ser un referente ni un modelo a seguir a los 60.

Pequeños gestos de salud y un momento de "conexión a tierra"

Para su bienestar interior, la supermodelo estadounidense Cindy Crawford bebe un poco de vinagre de sidra de manzana antes de desayunar y luego camina descalza por el césped de su jardín frente al mar para conectar con la tierra y disfrutar de la suave luz de la mañana. Este tiempo en la naturaleza, entre el aire fresco, las vistas al mar y los baños en el jacuzzi, se describe como una auténtica cámara de descompresión antes del ajetreo del día.

Se trata de una rutina propia, de difícil acceso para todo el mundo, y de ningún modo un estándar a seguir a los 60 años para sentirse bien, sino un ritual personal que le aporta energía y serenidad.

Deportes, café con colágeno y correos electrónicos

Alrededor de las 7:45 a. m., se pone la ropa deportiva, se prepara un café con colágeno y se sienta unos minutos frente al ordenador para revisar su correo electrónico. Su rutina continúa con una sesión de ejercicios personalizada: estiramientos, ejercicios en máquina invertida, minitrampolín, seguidos de una sesión guiada de Pilates. Estas actividades forman parte de su rutina matutina personal, adaptadas a sus necesidades y ritmo, y no deben considerarse un modelo ni una obligación para mayores de 60 años.

A los fans les encanta su autenticidad.

En el pie de foto, Cindy Crawford explica que le encanta esta rutina porque la "encamina para el día", un ritual que le aporta equilibrio y energía a primera hora de la mañana. Los comentarios elogian abrumadoramente "su naturalidad y sencillez". "A los 60 y sin maquillaje, estás deslumbrante", "Es inspirador verte aceptar tu edad con tanta serenidad", escriben los internautas, cautivados por esta mezcla de sencillez y amor propio.

Al compartir estos momentos de su mañana, Cindy Crawford nos recuerda que el bienestar reside, ante todo, en escucharnos a nosotros mismos y disfrutar de nuestros propios rituales, más que en seguir normas o estándares. A sus 60 años, encarna una serenidad natural e inspira a sus fans a celebrar su cuerpo y su vida cotidiana con autenticidad.