Junto a la piscina, esta jugadora de baloncesto impresiona con sus "abdominales definidos".

Julia P.
@cameronbrink22 / Instagram

La jugadora de baloncesto estadounidense Cameron Brink impresiona a los usuarios de internet junto a la piscina con sus "abdominales esculpidos", disfrutando de la ola de calor de Los Ángeles tras su despedida de soltera.

Selfies que están causando sensación en las redes sociales

El 19 de marzo de 2026, Cameron Brink, jugadora de los equipos Los Angeles Sparks y Breeze BC de la liga Unrivaled, compartió una serie de fotos junto a la piscina. Bañada por el sol californiano, su atuendo minimalista y sus abdominales tonificados captaron la atención de sus seguidores. El pie de foto simplemente decía: "Extraño Los Ángeles ❤️‍🔥", en referencia a la ola de calor sin precedentes que azotaba la región.

Más allá de las fotos en sí, la reacción en línea es realmente cautivadora. En las redes sociales, los comentarios han inundado la publicación, desde la admiración hasta el entusiasmo. Muchos usuarios alaban su "impresionante físico", algunos incluso mencionan su "impecable atletismo", mientras que otros resaltan su "naturaleza frente a la cámara" y su "carisma innato". Entre halagos, emojis entusiastas y mensajes de admiración, una cosa está clara: estas imágenes han dejado una huella imborrable y reflejan plenamente el sentir general de los fans, quienes se han visto ampliamente conquistados por esta publicación.

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Regreso triunfal tras su despedida de soltera.

Recién llegada de su despedida de soltera en el Resort at Pelican Hill (Newport Beach), donde celebró su próxima boda con Ben Felter, estudiante de informática (boda prevista para el 14 de noviembre de 2026 en Palo Alto), Cameron está disfrutando de Los Ángeles. Entre sus amigas se encuentran la jugadora de baloncesto Brooke Demetre, la jugadora de voleibol Sydel Curry Lee y la jugadora de voleibol Callie Rivers Curry. Sus amigas comentaron: "¡Abdominales espectaculares!".

En resumen, este resplandor postvacacional —playa, olas— de la jugadora de baloncesto estadounidense Cameron Brink confirma su estatus de icono del deporte y la moda, alejada de las canchas debido a los preparativos de su boda.

Julia P.
Julia P.
Soy Julia, periodista y me apasiona descubrir y compartir historias cautivadoras. Con un estilo de escritura creativo y una mirada aguda, me esfuerzo por dar vida a una amplia gama de temas, desde tendencias actuales y problemas sociales hasta delicias culinarias y secretos de belleza.
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