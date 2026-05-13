En el Festival de Cine de Cannes, las gafas de Michelle Rodriguez no pasaron desapercibidas.

La actriz, guionista y productora de cine Michelle Rodriguez llegó a Cannes para celebrar el 25 aniversario de "Fast & Furious", pero al parecer, no buscaba precisamente llamar la atención. Sus gafas de sol integrales, al estilo de los deportes de invierno, no tuvieron el efecto deseado...

Un aniversario histórico en la Croisette

El 13 de mayo de 2026, el Gran Auditorio Lumière del Palacio de Festivales acogió una proyección especial de medianoche de la primera película de "Fast & Furious" para celebrar el 25 aniversario de la franquicia. Este fue un evento excepcional para el Festival de Cannes, que abrió sus puertas a una de las superproducciones de acción más taquilleras de la historia del cine. Junto al actor, productor y director estadounidense Vin Diesel, la actriz estadounidense Jordana Brewster y el productor estadounidense Neal H. Moritz, también estuvo presente Meadow Walker, hija del actor Paul Walker, fallecido en 2013, para honrar la memoria de su padre.

Michelle Rodriguez no es ajena a Cannes: el año pasado estuvo allí como invitada de honor en la gala de AmfAR en el Hôtel du Cap. Esta vez, desfilaba por la Croisette como miembro fundadora de una franquicia que se ha convertido en una institución de Hollywood, inicialmente con la firme intención de mantenerla en secreto.

La llegada más inesperada a la Croisette

De todas las estrellas que se esperaban en la Croisette, Michelle Rodriguez fue quien más sorprendió a todos, no por su vestido de noche, sino por su llegada. Intentó pasar desapercibida luciendo unas gafas de sol integrales, al estilo de los deportes de invierno. Como era de esperar, las cámaras se centraron en esta figura enmascarada, lo que la hizo aún más reconocible que un simple paseo por la Croisette.

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25 años de franquicia, 7 mil millones de dólares en taquilla.

"Fast & Furious", estrenada el 22 de junio de 2001, es una de las franquicias de acción más exitosas de la historia del cine, con más de 7 mil millones de dólares recaudados en taquilla a nivel mundial a lo largo de 11 películas. Según los organizadores del Festival de Cannes, la proyección de medianoche tenía como objetivo "rendir homenaje al impacto perdurable de la película en la cultura popular y la historia del cine". Un impacto que Michelle Rodriguez ha encarnado desde el principio: su personaje, Letty, es uno de los pocos que ha aparecido a lo largo de toda la saga.

Gafas de sol integrales, la Croisette, fotógrafos… el intento de Michelle Rodriguez por pasar desapercibida quedará como uno de los momentos más divertidos de esta 79.ª edición. Letty puede ir a toda velocidad en una película, pero en la Croisette es imposible escapar de los objetivos.