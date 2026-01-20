Sin maquillaje y en pijama, Lindsay Lohan genera reacciones en redes

Lejos de las alfombras rojas y los flashes de los fotógrafos, Lindsay Lohan decidió empezar la semana con calma. El 19 de enero de 2026, la actriz de "Un Viernes de Locos" compartió una inusual foto suya sin maquillaje en Instagram, vestida con su pijama azul marino con ribetes blancos. Con el texto "Lunes cargado de energía… 💙" , cautivó a sus fans con una expresión relajada, símbolo de una serenidad recién descubierta.

La belleza natural celebrada

Cómodamente sentada en su sofá, Lindsay Lohan se muestra tal como es a diario: cabello suelto sobre los hombros, una sonrisa genuina y una mirada radiante. La actriz se aleja así de los estándares de Hollywood al aparecer cada vez más con poco o ningún maquillaje en los últimos meses. En abril y agosto de 2025, ya había publicado varias selfis similares, en pijama o justo después de despertarse, abogando por una belleza más auténtica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Un renovado sentido de confianza

Desde que se mudó a Dubái y regresó gradualmente al mundo del cine, Lindsay Lohan parece haber encontrado un equilibrio entre su vida privada y pública. Al compartir estos momentos naturales, transmite un mensaje positivo de confianza y amabilidad, muy alejado de la imagen atormentada que la persiguió durante tanto tiempo.

Con esta selfie espontánea y sin adornos, Lindsay Lohan demuestra que no necesita maquillaje para brillar. Combinando humor y autenticidad, revela una faceta más serena de sí misma e inspira a sus fans a abrazar su belleza natural.