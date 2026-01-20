Search here...

Sin maquillaje y en pijama, Lindsay Lohan genera reacciones en redes

Léa Michel
@lindsaylohan/Instagram

Lejos de las alfombras rojas y los flashes de los fotógrafos, Lindsay Lohan decidió empezar la semana con calma. El 19 de enero de 2026, la actriz de "Un Viernes de Locos" compartió una inusual foto suya sin maquillaje en Instagram, vestida con su pijama azul marino con ribetes blancos. Con el texto "Lunes cargado de energía… 💙" , cautivó a sus fans con una expresión relajada, símbolo de una serenidad recién descubierta.

La belleza natural celebrada

Cómodamente sentada en su sofá, Lindsay Lohan se muestra tal como es a diario: cabello suelto sobre los hombros, una sonrisa genuina y una mirada radiante. La actriz se aleja así de los estándares de Hollywood al aparecer cada vez más con poco o ningún maquillaje en los últimos meses. En abril y agosto de 2025, ya había publicado varias selfis similares, en pijama o justo después de despertarse, abogando por una belleza más auténtica.

Un renovado sentido de confianza

Desde que se mudó a Dubái y regresó gradualmente al mundo del cine, Lindsay Lohan parece haber encontrado un equilibrio entre su vida privada y pública. Al compartir estos momentos naturales, transmite un mensaje positivo de confianza y amabilidad, muy alejado de la imagen atormentada que la persiguió durante tanto tiempo.

Con esta selfie espontánea y sin adornos, Lindsay Lohan demuestra que no necesita maquillaje para brillar. Combinando humor y autenticidad, revela una faceta más serena de sí misma e inspira a sus fans a abrazar su belleza natural.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
Article précédent
A sus 60 años, la figura de Elizabeth Hurley en las Maldivas es cautivadora

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

A sus 60 años, la figura de Elizabeth Hurley en las Maldivas es cautivadora

La actriz, modelo y productora británica Elizabeth Hurley compartió recientemente varias fotografías en Instagram de su estancia en...

Los hijos de Uma Thurman y Ethan Hawke imponen su estilo en la Semana de la Moda

En la Semana de la Moda de Milán Otoño/Invierno 2026-2027, Maya Hawke y su hermano Levon Hawke atrajeron...

Categorizada como "una mujer mayor de 50", la actriz filipina Leroy-Beaulieu desmonta los estereotipos sobre la edad.

Recientemente, como invitada del programa En Aparté , la actriz que interpreta a Sylvie Grateau en la serie...

Dolly Parton celebra su 80 cumpleaños por todo lo alto, luciendo un vestido espectacular.

La reina de la música country lo ha demostrado una vez más: a sus 80 años, Dolly Parton...

"No soy una rubia tonta": este ícono de los 2000 ajusta cuentas

Reducida durante mucho tiempo a la caricatura de una "joven superficial", Paris Hilton ahora recupera el control de...

Esta modelo de 71 años luce su figura y brilla bajo el sol.

La modelo, actriz y escritora estadounidense Christie Brinkley deslumbra a sus fans al aparecer bajo el sol del...

© 2025 The Body Optimist