A sus 57 años, Kelly Rutherford está causando sensación en internet con un vestido de lentejuelas.

La actriz estadounidense Kelly Rutherford deslumbró en la alfombra roja del 79º Festival de Cine de Cannes el 12 de mayo de 2026. Conocida por su papel en la exitosa serie "Gossip Girl", eligió un vestido negro de lentejuelas de Giorgio Armani para la ceremonia de apertura y la proyección de la película francesa "La Vénus Electrique" (Venus Eléctrica). Su aparición acaparó todas las miradas y generó numerosas reacciones en las redes sociales.

Elegancia atemporal con un vestido negro de lentejuelas.

Para su primera noche en Cannes, Kelly Rutherford optó por un vestido largo negro completamente bordado con lentejuelas. Una prenda sofisticada que encaja a la perfección con la gran tradición de la alfombra roja de Cannes, donde la elegancia negra sigue siendo una apuesta segura. El corte fluido del vestido y su brillo cuidadosamente elaborado captaban la luz con cada movimiento.

Para su peinado, la actriz optó por un moño bajo estructurado que realzaba su rostro y la calidad del diseño. Su maquillaje, discreto pero elegante, presentaba una tez luminosa, un delineado sutil y labios color beige: una elección clásica que permitía que el vestido y las joyas fueran los protagonistas.

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Joyas brillantes

Los accesorios, elegidos con esmero hasta el más mínimo detalle, completaron el look con una elegancia excepcional. Kelly Rutherford lució un espectacular collar de diamantes con piedras azul claro, que fue uno de los elementos más destacados de su atuendo. También optó por unos discretos pendientes de diamantes, que combinaban a la perfección con el collar.

En sus pies, unos zapatos de tacón negros de punta afilada acentuaban las líneas depuradas del conjunto. La actriz ya había declarado a la revista ELLE en 2024 que sus iconos de la moda eran Grace Kelly y Catherine Deneuve, y que le encantaba el «estilo atemporal, simplemente clásico y bello». Una afirmación que cobra todo su sentido a la luz de esta aparición.

Reacciones encontradas en las redes sociales

Si bien la mayoría de los internautas elogiaron la elegancia y la audacia de Kelly Rutherford, algunas voces criticaron su elección de vestuario "debido a su edad". Estos comentarios discriminatorios por edad revelan más sobre los prejuicios persistentes contra las mujeres mayores de 50 años que sobre su apariencia en sí. Recordemos que el cuerpo y la apariencia de una mujer, como los de cualquier otra persona, no son objeto de debate. Todos deberían poder vestirse como deseen, sin tener que someterse a imposiciones basadas en la edad, el género o la opinión de los demás.

En resumen, la aparición de Kelly Rutherford nos recuerda una verdad a menudo olvidada: la libertad en el vestir no tiene edad. Al desfilar con seguridad por la alfombra roja de Cannes, se une a esta nueva ola de mujeres que se niegan a caer en el olvido al llegar a cierta edad. Toda mujer es libre de vestir como quiera, en cualquier etapa de su vida.